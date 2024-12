A difesa dell’infanzia. Nel 1989, le Nazioni Unite hanno adottato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Tuttavia, milioni di bambini sono ancora in grave difficoltà. 250 milioni di bambini e soprattutto di bambine non vanno a scuola. 160 milioni di bambini e bambine sono costretti a lavorare, e circa la metà di loro lavora in condizioni di sfruttamento. Un bambino su quattro nel mondo è malnutrito. Più di 43 milioni di bambini e adolescenti sono profughi e sfollati in fuga dalle proprie case. I diritti dei bambini devono quindi continuare a essere sostenuti e il loro esercizio deve essere ulteriormente promosso. Perché “ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente. E nessun Paese può negare tale diritto fondamentale” (Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”, 107). Quest’anno la campagna dei “Cantori della Stella” della Pontificia Opera dell’Infanzia missionaria tedesca (Aktion Dreikönigssingen) ha come tema i diritti dei bambini. E punta a rimarcare che tutti gli esseri umani sono figli amati di Dio e hanno diritto a una vita dignitosa. La campagna incoraggia i bambini e i giovani ad impegnarsi insieme ai loro coetanei di tutti i continenti per assicurare che i loro diritti siano riconosciuti, garantiti e protetti.

Tutela dell’infanzia

“Alzate la voce! Cantori della Stella per i diritti dei bambini” è il motto della prossima campagna. I Cantori porteranno questo messaggio alle persone che visiteranno in tutta la Germania”, ha spiegato padre Dirk Bingener. Il direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie e dell’Infanzia Missionaria tedesca ha illustrato il significato del tema della prossima campagna. “Dobbiamo sensibilizzare costantemente in merito ai diritti dei bambini. Ogni giorno circa 1.100 progetti sostenuti dalle nostre Opere in tutto il mondo contribuiscono alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini”, ha dichiarato Bingener. Indossando i vestiti dei Re Magi, con la stella cometa ed i loro canti, ogni anno nei giorni precedenti all’Epifania i “Cantori della Stella” bussano alle porte delle case tedesche. I bambini delle parrocchie cattoliche della Germania membri dell’Infanzia missionaria, portano di casa in casa la benedizione alle famiglie. Raccogliendo offerte per i loro coetanei che soffrono. Dal suo inizio nel 1959, la campagna dell’Epifania si è sviluppata fino a diventare la più grande campagna di solidarietà al mondo fatta da bambini per i bambini. Vengono sostenuti progetti per bambini in Africa, America Latina, Asia, Oceania ed Europa dell’Est. La Pontificia Opera della Santa Infanzia utilizza i fondi per sostenere progetti in tutto il mondo. Nei settori dell’istruzione, della salute, della pastorale, dell’alimentazione e dell’integrazione sociale. Una delegazione di Cantori della Stella dalla diocesi di Friburgo parteciperà mercoledì 1 gennaio alla celebrazione con Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Altri 21 Cantori provenienti da Austria, Svizzera, Italia, Slovacchia e Romania saranno presenti alla messa di Capodanno con il Papa.