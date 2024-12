Sull’indulgenza plenaria ecco il vademecum dell’agenzia missionaria vaticana Fides (con le indicazioni elementari su cosa occorre fare a Roma, in Terra Santa, e in ogni parte del mondo) per chiedere dovunque il dono delle indulgenze durante il Giubileo. Nel 2025, infatti, la Chiesa cattolica ripropone la celebrazione dell’Anno giubilare come tempo speciale di remissione e perdono, occasione per sperimentare con intensità la guarigione e la liberazione dai peccati e dagli altri debiti che pesano sulle vite e sulle anime. La possibilità di richiedere e ottenere le indulgenze è parte integrante e rilevante della tradizione degli Anni Santi.

Regole per l’indulgenza

Se si trovano a Roma, per chiedere l’indulgenza plenaria i fedeli potranno andare in pellegrinaggio almeno a una delle quattro Basiliche Papali Maggiori (San Pietro in Vaticano, Santissimo Salvatore in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura). Nella particolare occasione dell’Anno giubilare, si potranno visitare, oltre ai predetti luoghi di pellegrinaggio, anche la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la Basilica di San Lorenzo al Verano, la Basilica di San Sebastiano (tappe che completano la visita detta “delle sette Chiese”, tanto cara a San Filippo Neri), il Santuario del Divino Amore, la chiesa di Santo Spirito in Sassia, la chiesa di San Paolo alle Tre Fontane (luogo del Martirio dell’Apostolo), le Catacombe cristiane; inoltre si potranno visitare (e adempiere lì le pie pratiche previste) le chiese dei cammini giubilari dedicati rispettivamente all’Iter Europaeum e le chiese dedicate alle Donne Patrone d’Europa e Dottori della Chiesa (Basilica di Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida a Campo de’ Fiori, chiesa Santa Maria della Vittoria, chiesa di Trinità dei Monti, Basilica di Santa Cecilia a Trastevere, Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio). In Italia, si potranno compiere pellegrinaggi giubilari anche presso le due Basiliche Papali minori di Assisi, di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli; le Basiliche Pontificie della Madonna di Loreto, della Madonna di Pompei, di Sant’Antonio di Padova. In Terra Santa, nella terra di Gesù si potranno svolgere i pellegrinaggi giubilari e chiedere l’indulgenza plenaria visitando almeno una delle tre Basiliche del Santo Sepolcro in Gerusalemme, della Natività in Betlemme, dell’Annunciazione in Nazareth.