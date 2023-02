di Anagni, Alatri, Frosinone , monsignor Ambrogio Speafico, ricorda Thomas Bricca a, ucciso a soli 18 anni. E anche le morti ingiuste violente di Willy Monteiro Duarte e di Emanuele Morganti. Quest’ultimoproprio ad Alatri nel marzo del 2017. “Siamo rimasti attoniti davanti alladi Thomas, giovane di Alatri, dopo quella di sei anni fa di Emanuele Morganti, e di Willy Monteiro anel 2020. La morte di Thomas ucciso nel cuore di una città di questa terra,. Così come non lo è in nessun’altra parte del mondo. Un giovane di 18 anni, eliminato da altri giovani, è una ferita profonda. E fa emergere disagi a cui ci siamo troppo facilmente abituati”.

“Ricordiamoci sempre che l’indifferenza, come l’omertà, è complicità, toglie speranza e alla fine uccide “. In una lettera aperta il vescovo della

A mettere in guardia l’umanità dalla deriva dell’indifferenza è spesso. Per esempio Jorge Mario Bergoglio lo afferma nelper la prima Giornata internazionale della Fratellanza umana. Secondo il Pontefice non c’è alternativa:. Oggi non c’è tempo per l’indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani. Con la distanza. Con la non-curanza. Col“. E “l’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale. Abbiamo perciò bisogno di sentire il grido dei profeti chee ci svegliano”.