Chiesa Cattolica

Incontro in Vaticano tra Papa Leone e il presidente del Libano Joseph Aoun

Papa Leone XIV ha ricevuto il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Successivamente in Segreteria di Stato si sono tenuti colloqui sull'accordo trilaterale tra Usa, Israele e Libano

Di redazione
Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il presidente libanese Joseph Aoun. Foto Vatican News

La Santa Sede esprime le proprie preoccupazioni di fronte alle difficoltà che incontra l’esecuzione del Trilateral Framework Agreement, l’accordo quadro firmato da Stati Uniti, Israele e Libano, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno verso la pace. E’ quanto emerso dai colloqui avvenuti oggi in Vaticano, dove il presidente della Repubblica del Libano Joseph Aoun è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV e in seguito ha incontrato il segretario di Stato card. Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati mons. Paul Richard Gallagher.

Gli incontri al Palazzo Apostolico

Stamani, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Presidente della Repubblica del Libano, S.E. il Sig. Joseph Aoun, il quale si è successivamente incontrato con S. Em.za il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

L’accordo quadro

I cordiali colloqui in Segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul Trilateral Framework Agreement, firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura.

Il sostegno alla pace

La Santa Sede, nell’esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso.

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