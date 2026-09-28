“Incontrare, ascoltare, accogliere”: la vicinanza del Papa alle vittime di violenza

L’incontro di Papa Leone XIV con alcuni sopravvissuti agli abusi, avvenuto ieri a Lourdes, ha riportato al centro la responsabilità di ascoltare, accogliere e accompagnare chi porta le ferite della violenza. Un momento di particolare intensità umana, nel quale il Pontefice ha ribadito con forza la necessità che “questo male non si ripeta”. È anche nel solco di queste parole che si colloca l’impegno di Meter, realtà fondata da don Fortunato Di Noto, da anni accanto alle vittime e in prima linea nel contrasto alla pedocriminalità. L’associazione sottolinea l’urgenza di una responsabilità condivisa, affinché nessun sopravvissuto venga lasciato solo e la tutela dei minori diventi un impegno concreto per la Chiesa e per l’intera società.

Il comunicato

«Si continui sempre ad incontrare, ascoltare, accudire e curare le vittime degli abusi, non solo quelli che hanno subito violenze da parte del clero, ma di tutti i sopravvissuti, e dichiarare con forza e determinazione che “questo male non si ripeta”. Parole forti e impegnative di Papa Leone XIV. Ieri, a Lourdes, il Papa ha incontrato e ascoltato alcuni sopravvissuti agli abusi, in un momento di particolare intensità e vicinanza umana. Un incontro che richiama tutti alla responsabilità dell’ascolto, dell’accoglienza e della cura delle vittime, perché nessuno debba sentirsi solo nel proprio dolore. Non si ripeta più a livello non solo ecclesiale, ma anche nelle altre confessioni religiose e nella società intera. Gli abusi sessuali sui minori, che si declinano con la pedofilia, la pedopornografia e lo sfruttamento della prostituzione minorile, oggi in mano a vere e proprie organizzazioni criminali, non sono fenomeni marginali che spesso si minimizzano e vengono sistematicamente negati o taciuti. Il drammatico fenomeno della pedopornografia – si ricordi che ogni video o foto è una o più vittime già abusate – ha raggiunto livelli di aberrazione indicibile. Sono decine di milioni i minori coinvolti in ogni parte del mondo. Non esistono confini e la non consapevolezza dei traumi permanenti e delle conseguenze rischia di lasciare nell’ombra vite ferite e speranze spezzate.

Liberare le vittime

La lotta alla pedocriminalità è un impegno che offre una possibilità di liberazione per chi vive queste “nuove forme di schiavitù sessuale”. Le vittime sono ridotte a oggetti e a cose per la malvagia perversione di adulti. La pedocriminalità è un efferato crimine contro i piccoli indifesi, inermi e fragili. È un atto grave e devastante, è un “gravissimo peccato” per chi crede. La pedocriminalità vive e si nutre di bambini abusati e sfruttati da organizzazioni criminali, ben organizzate e pericolose. La pedocriminalità non è un “gioco” e, fino a quando è trattata come tale, la sconfitta è scontata. Triste dire queste cose, ma è il tentativo di alzare la conoscenza su un fenomeno sotto gli occhi di tutti, ma forse non nel cuore di tutti. Una guerra dentro le altre forme di devastanti guerre e conflitti. Un dramma infinito che chiede un sussulto di coscienza collettiva. Le vittime, i sopravvissuti, non devono sentirsi mai soli. È un cammino che deve continuare. Anche i tanti sopravvissuti accolti e accompagnati da Meter, che portano ferite legate a diverse forme di abuso, hanno bisogno di essere ascoltati, accolti e accompagnati nel loro percorso.

Incontrare, ascoltare, accogliere

L’incontro di Lourdes ci ricorda quanto sia importante questo gesto: incontrare, ascoltare, accogliere. E nel cuore di chi da anni vive accanto alle vittime nasce anche il desiderio che questa attenzione possa raggiungere ogni sopravvissuto, ogni persona che porta dentro di sé le conseguenze di un abuso. Anche loro vorrebbero una parola di conforto, un gesto di vicinanza, una benedizione. Non come contrapposizione, ma come segno di una speranza che possa raggiungere tutti coloro che hanno conosciuto il dolore dell’abuso. Lavorare insieme, auspicando di poter continuare a lavorare insieme, perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne, di ogni età, possano trovare conforto e guarigione. E perché l’intera società possa diventare sempre più capace di riconoscere, ascoltare e proteggere le vittime. Il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e ha impartito su di loro la sua benedizione. Una benedizione che vorremmo potesse idealmente raggiungere ogni vittima e ogni sopravvissuto, perché nessuno si senta mai solo e perché, con forza e determinazione, possiamo continuare a dire: “questo male non si ripeta”».