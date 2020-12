Un incendio, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda di San Camillo”, sulla strada statale 116 a Riposto, nel Catanese. Tra le fiamme è morto il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso, di 78 anni.

Le fiamme sono divampate verso le 5 e si sono propagate nella struttura. All’interno della comunità di recupero c’erano sei ospiti, tutti rimasti illesi mentre no è riuscito a fuggire l’anziano responsabile, volto noto della tv. A fare intervenire i soccorsi è stata una telefonata fatta al 112 dall’interno della ‘Tenda San Camillo’.

Hanno indagato i carabinieri della compagnia di Giarre e della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del comando provinciale dell’Arma di Catania per identificare l’autore dell’incendio, che i militari dell’Arma hanno ritenuto da subito essere doloso.

In mattinata è stato poi identificato dai carabinieri il presunto autore dell’incendio appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Tenda di San Camillo’, a Riposto, che ha provocato la morte di un frate (e non di un prete) di 78 anni, Leonardo Grasso. Secondo quanto si è appreso militari dell’Arma della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania lo stanno cercando e sarebbero già sulle sue tracce.

La vita

Fratel Leonardo Grasso, superiore della comunità camilliana di Acireale e responsabile della Tenda San Camillo, ricorda Repubblica, era stato un agente di commercio con un’attività avviata e tanti interessi mondani, all’età di 50 anni aveva deciso di cambiare radicalmente vita per diventare camilliano. Uno percorso particolare, come diceva lui, avviato dalla dura prova della morte di entrambi i genitori a sei giorni di distanza l’uno dall’altro.

Aveva iniziato l’attività di volontariato a fianco dei malati di Aids. Per più di vent’anni, Leonardo Grasso ha operato a fianco dei sofferenti e dei bisognosi, “senza rimpianti per una vita ricca di divertimenti” disse in un’intervista alla Rai, alla trasmissione “La vita in diretta” di alcuni anni fa: “La mia parabola somiglia molto a quella di San Camillo, che dopo una vita scapestrata ha dedicato tutto se stesso ad aiutare gli altri”.

Qui sotto, Fr. Leonardo Grasso nell’intervista alla Vita in Diretta.

