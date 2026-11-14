Il ministero episcopale del missionario Robert Prevost si è incamminato dal Perù verso il soglio di Pietro. Sul senso profondo del ritorno di Leone XIV in Perù dice a In Terris padre Giulio Albanese: “C’è una tenerezza particolare nel ritorno di chi è partito senza dimenticare. È la tenerezza di chi sa che una parte della propria storia continua a vivere altrove, affidata alla memoria degli altri. Talvolta bastano una voce familiare, un saluto pronunciato nella lingua del luogo, una strada riconosciuta da lontano per riaprire stagioni intere della propria esistenza”. Prosegue il direttore della Cooperazione missionaria al Vicariato di Roma: “Il richiamo ad aprire il cuore sembra interpretare felicemente questa dimensione. Un’espressione semplice, quasi domestica, che racchiude una precisa prospettiva ecclesiale. Aprire il cuore significa lasciarsi raggiungere dall’altro, rinunciare all’autosufficienza, riconoscere nella diversità una possibilità di arricchimento. Per una Chiesa chiamata a testimoniare il Vangelo in un mondo attraversato da conflitti e contrapposizioni, è un invito di straordinaria attualità”. Aggiunge il consigliere della Segreteria di Stato vaticana: “Anche il percorso del viaggio nel Paese possiede una sua eloquenza. Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa rappresentano realtà profondamente differenti. La capitale, con le sue tensioni urbane; la costa settentrionale, legata alla biografia del Pontefice; il mondo andino, custode di antiche tradizioni; l’Amazzonia, dove la questione ambientale incontra quella dei diritti dei popoli originari“.

Spirito missionario

Afferma padre Albanese: “Accanto alla memoria delle sofferenze, quella della gioia. La gioia semplice delle feste patronali, dei canti popolari, delle comunità raccolte attorno all’altare. Il profumo della terra dopo la pioggia, il vento che attraversa le campagne, le voci dei bambini nelle strade, i colori delle celebrazioni religiose. Sono immagini che appartengono all’esperienza di chi ha abitato a lungo un territorio. Nel loro insieme compongono una sorta di archivio affettivo, dove la memoria custodisce quanto ha reso preziosa una stagione della vita”. Quando Leone ha raggiunto Chiclayo, “questa dimensione si è manifestata con particolare intensità. La città che lo ha conosciuto come vescovo lo ha accolto come Papa. È un capovolgimento straordinario, quasi una parabola della storia. Colui che un tempo presiedeva la comunità locale è ritornato investito della responsabilità universale della Chiesa. Agli occhi di molti continua comunque a essere il loro pastore, l’uomo con il quale hanno condiviso anni importanti”. Sguardi nei quali” la commozione precede le parole. Vecchi amici, sacerdoti, religiose, famiglie che lo hanno conosciuto. Persone che conservano il ricordo di un gesto di attenzione, di una visita, di una conversazione. Il tempo ha trasformato i loro volti, mentre gli eventi hanno cambiato le loro vite. E tuttavia il riconoscimento reciproco riesce a restituire, almeno per un istante, il senso di una fraternità mai interrotta”.