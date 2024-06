Papa Francesco, attraverso il Motu Proprio "Fratello sole", ha dato l'incarico di realizzare un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria per garantire l'autosufficienza energetica dello Stato della Città del Vaticano

Costruire un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria – nell’Agro romano – per il sostentamento energetico dell’intero Stato del Vaticano. È quanto chiesto da Papa Francesco al presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il Motu Proprio “Fratello sole”. Con agrivoltaico si intende l’uso di un terreno sia per produrre energia fotovoltaica con pannelli solari, sia per attività agricole e di allevamento.

Sì all’impianto agrivoltaico per il “sostentamento energetico”

“Realizzare un impianto agrivoltaico ubicato all’interno della zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria che assicuri, non soltanto l’alimentazione elettrica della stazione radio ivi esistente, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano”. È il compito affidato dal Papa, tramite il Motu Proprio “Fratello sole”, diffuso oggi, al presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, card. Fernando Vérgez Alzaga, al presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, don Giordano Piccinotti, nominati da Bergoglio Commissari Straordinari “con piena capacità di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”.

Fonte: AgenSIR