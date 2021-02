“Sono lieto di unirmi a mio fratello Papa Francesco e a tutte le persone amanti della pace, alla celebrazione promossa dall’Alto Comitato per la Giornata internazionale della fratellanza umana, e invito coloro, che hanno buone intenzioni e promuovono progetti ispirati” alla fratellanza umana a mobilitarsi, “in questo giorno, per un futuro luminoso per la nostra umanità”.

Lo ha scritto sulle reti social il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ieri, alla vigilia della prima Giornata internazionale della fratellanza umana, che sarà celebrata oggi, 4 febbraio, come stabilito all’unanimità dalla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2020.

L’evento online

Questo pomeriggio si terrà un evento online organizzato dallo sceicco Mohammed Bin Zayed ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, al quale parteciperanno Papa Francesco, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e altre personalità.

Premio Zayed per la fratellanza umana

Nell’occasione verrà assegnato il Premio Zayed per la fratellanza umana che si ispira al Documento sulla fratellanza umana firmato due anni fa ad Abu Dhabi. Quest’anno il premio andrà a Latifa Ibn Ziaten, una mamma di 5 figli, fondatrice di un’associazione per i giovani e la pace, che porta il nome di suo figlio Imad morto in un atto di terrorismo. Il premio – che si ispira al “Documento sulla Fratellanza Umana” firmato dal Poontefice e dal Grane Imam esattamente un anno fa – sarà assegnato anche ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite dal 2017.

Ai due vincitori sono andate “le congratulazioni” del grande imam Al-Tayyeb “meritevoli” del premio in quanto “partner della fratellanza umana”. “Invito tutti coloro che si impegnano per il bene a unirsi a noi”, ha aggiunto Al-Tayyeb. L’incontro e la cerimonia di premiazione verranno trasmessi in streaming in diverse lingue dalle ore 14.30 (ora di Roma) dal portale Vatican News.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.