Un progetto giovane per la Chiesa missionaria: Wecare. Lasciare per alcune settimane la propria casa e le proprie “zone di conforto”, avventurarsi in un altro Paese e condividere tempo e lavoro con persone la cui vita è molto diversa. Per alcuni giovani, le vacanze possono trasformarsi in un’esperienza di incontri e di prossimità con realtà lontane. Dove, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, tutto può diventare occasione per interrogarsi su se stessi, sugli altri e sui desideri del proprio cuore. È quanto accade spesso nelle esperienze missionarie promosse da “Wecare”, una realtà italiana le cui radici risalgono a vent’anni fa e che ogni anno coinvolge numerosi giovani in progetti in Italia e in altri Paesi. La storia è iniziata nel 2005, quando Fernando Lozada Baldoceda, iniziatore delle esperienze di volontariato all’estero e oggi direttore di Wecare, organizzò un primo viaggio in Perù con tre universitari. “È stato il primo tentativo di un viaggio di volontariato”, ricorda. Nel 2006 l’esperienza ha iniziato a strutturarsi come gruppo e, negli anni successivi, è cresciuta fino a coinvolgere decine di giovani. Nel 2011 è stata creata una struttura giuridica per sostenere il progetto e, dopo diverse tappe e l’ampliamento delle attività anche in Italia, nel 2023 è nata Wecare nella forma che ha oggi. Per Fernando, più che l’evoluzione di un’organizzazione, questi vent’anni raccontano la storia di giovani che hanno scoperto di avere un tesoro da condividere, e hanno scelto di mettersi in gioco.

Chiesa giovane

“C’è molta più gioia nel dare che nel ricevere”, racconta Camilla di Roma a Fides. Dopo aver partecipato a un’esperienza in Argentina nel 2025 ha deciso di partire nuovamente quest’anno, questa volta per il Brasile. “Ho scelto di partecipare una seconda volta perché questa esperienza non aiuta soltanto gli altri, aiuta anche me- spiega-. Il contatto con gli altri permette di toccare corde di te che nella vita quotidiana non tocchi e di conoscersi in modo diverso”. In Brasile, uno degli incontri che più l’ha segnata è stato quello con la comunità di Milan dos Coelhos. “Ciò che mi ha colpito di più è stato l’amore che circondava la comunità”, ricorda. In particolare, l’ha colpita il modo in cui le persone si prendevano cura di Evinho, un anziano della comunità. Questo le ha fatto scoprire che, pur avendo molto poco, non mancava loro quello che per lei è il valore più importante: “L’amore per il prossimo, la prossimità e l’aiuto gratuito”. Al ritorno, quell’esperienza aveva cambiato anche il suo modo di guardare alla propria vita. “Sono tornata con una maggiore consapevolezza e con più voglia di aiutare gli altri- evidenzia-. L’esperienza ha ridimensionato le mie priorità e mi ha fatto comprendere meglio ciò per cui vale la pena lottare. Mi sento anche più grata per quello che ho e per ciò che mi circonda”. Anche Benedetta ha scelto di ripartire. Dopo il Perù nel 2022 e il Camerun nel 2025, quest’anno è tornata in Brasile. La frase “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” ha accompagnato le sue esperienze. “Mi sento fortunata, ricevo molto ogni giorno e volevo capire che cosa significa davvero dare”, osserva.