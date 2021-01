E’ stato Papa Francesco, in occasione dell’udienza al Banco farmaceutico, a lanciare l’appello per il vaccino universale contro il Covid-19. “Sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi– ammonì il Pontefice– o se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella nazione. E non fosse per tutti“.

Vaccino per tutti

