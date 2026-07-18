Il silenzio via privilegiata a Dio: la vita nel deserto di Arsenio “Il Grande”

S.Arsenio nacque intorno al 350 d.C. probabilmente a Roma, in una famiglia appartenente all’aristocrazia senatoriale. Ricevette un’educazione nelle arti, nella filosofia e nella teologia, distinguendosi per l’intelligenza e la profonda preparazione culturale. Le fonti degne di fede che ci permettono di conoscere la vita di S. Arsenio si devono a S. Teodoro Studita (759-826) che redasse la sua biografia nel VII secolo.

La sua fama giunse fino alla corte imperiale di Costantinopoli, guidata da Teodosio I (379-385) che si rivolse ad Arsenio, perché diventasse il precettore dei suoi figli, i principi Arcadio e Onorio. Arcadio divenne imperatore dell’Impero romano d’Oriente, con capitale a Costantinopoli, mentre Onorio guidò l’Impero romano d’Occidente, inizialmente con capitale a Milano e poi a Ravenna.

Nonostante il prestigio e la popolarità raggiunta, Arsenio avvertì una profonda inquietudine spirituale. Secondo la tradizione, si racconta che egli pregò Dio, affinché gli mostrasse la via della salvezza e che ricevette una risposta destinata a diventare il programma della sua vita: “Fuggi gli uomini e sarai salvo”. Nel 394 lasciò definitivamente Costantinopoli e si recò nel deserto della Scete, in Egitto, dove vivevano i Padri del Deserto, tra i quali Macario di Alessandria (300-390) Mosè l’Etiope (330-405) e Isidoro di Scete, anziano molto rispettato che accolse e guidò spiritualmente Arsenio, nei suoi primi anni nel deserto.

Il deserto della Scete, è situato nella parte nord-occidentale dell’Egitto, nella depressione di Wadi el Natrun, a circa cento chilometri del Cairo, lungo la strada che collega la città ad Alessandria. Arsenio divenne uno dei più autorevoli padri spirituali del monachesimo orientale. Numerosi discepoli si recavano da lui per ricevere consigli, ma egli parlava poco e considerava il silenzio una via privilegiata per l’incontro con Dio. Infatti una delle sue massime più celebri recita: “Molte volte mi sono pentito di aver parlato; mai di aver taciuto…”. Da questa frase, forse si comprende la sua spiritualità che si basava sul controllo della parola, sull’umiltà e il raccoglimento interiore.

Non fu una vita facile, quella nel deserto di Arsenio, in quanto dovette affrontare periodi di grande di instabilità, dovute alle incursioni delle tribù nomadi e la loro presenza costrinse i monaci ad abbandonare, anche se solo temporaneamente i loro monasteri. Trascorreva notti intere in preghiera e meditazione: una preghiera fatta più di lacrime che di parole, poiché egli ebbe da Dio il “dono del pianto”.

Arsenio visse anche a Troe, a Canopo e in altre località dell’Egitto, e nonostante la sua notorietà, cercò sempre di evitare incarichi importanti, preferendo una vita nascosta. Morì a Troe, presso Menfi, intorno all’anno 445, dopo oltre cinquant’anni di vita ascetica e contemplativa, venne presto venerato sia nella Chiesa d’Oriente che in quella d’Occidente.

Per la profondità della sua intensa vita spirituale, e per l’umiltà con cui cercò Dio, e per l’influenza che il suo esempio continua ad avere dopo oltre quindici secoli, fu soprannominato “Il Grande”. Arsenio in tutta la sua vita, ha proposto una strada controcorrente: riscoprendo il valore del silenzio, dell’interiorità e dell’ascolto.

Se pensiamo a quello che succede ai giorni nostri, il ricordo di S. Arsenio, e soprattutto il suo esempio, sembra invitare ciascuno a ritagliare momenti di silenzio nella propria giornata, sappiamo che talvolta è quasi impossibile, a custodire la preghiera e ancora più difficile, a non lasciare che il rumore del mondo, oltre che a soffocare, faccia da sottofondo, alla voce della coscienza.

La sua memoria liturgica è celebrata nella tradizione cattolica il 19 luglio.