Il successore di Pietro in quello che è storicamente considerato il Paese più laico e secolarizzato dell’intera America Latina. Leone XIV visita oggi una nazione caratterizzata da una rigorosa separazione tra Stato e Chiesa risalente alla Costituzione del 1917. L’Uruguay ha una lunga tradizione di laicità istituzionale. Pur garantendo piena libertà religiosa e democrazia, la pratica religiosa attiva è minoritaria rispetto ad altri Paesi del continente. I battezzati rappresentano una grande quota nominale della popolazione (circa 2,5 milioni, pari all’83%), ma i praticanti regolari sono una percentuale molto più bassa. La gerarchia ecclesiastica è composta dall’arcidiocesi metropolitana di Montevideo guidata dal cardinale Daniel Fernando Sturla Berhouet e da diverse diocesi suffraganee. Il forte laicismo (noto localmente come “laicidad”) relega l’espressione religiosa prevalentemente alla sfera privata. I sondaggi sociologici indipendenti (come il Pew Research Center) mostrano che solo il 46% circa della popolazione si identifica attivamente come cattolica, mentre una vastissima fetta di cittadini si dichiara atea, agnostica o non affiliata. L’Uruguay registra uno dei tassi di pratica religiosa più bassi del continente, con appena il 2% di cattolici praticanti regolari. La Chiesa locale si percepisce per questo motivo in un costante “stato di missione” e “in uscita“.

Chiesa latina

Robert Francis Prevost, osserva Vatican news, avrebbe potuto cominciare dal Perù, il suo Paese di adozione, invece quella sarà la terra dove la lunga trasferta papale culminerà “in un crescendo di appartenenza, intimità e familiarità”. E invece la missione papale è iniziata dal Paese affacciato sul Rio de la Plata, l’Uruguay. Qui “la storia ufficiale inizia nel 1516 quando, secondo le cronache spagnole, Juan Díaz de Solís lo scopre una volta raggiunta la foce del fiume”. Un secolo dopo subentrano gli scontri con i portoghesi, che ne rivendicano la sovranità. Nel 1828, grazie anche alla mediazione diplomatica del Regno Unito, nasce ufficialmente lo Stato indipendente dell’Uruguay come stato cuscinetto tra Argentina e Brasile. Dopo Giovanni Paolo II che vi si recò nel 1987 e 1988, l’Uruguay accoglie Leone che sosta in Uruguay fino a domani 8 novembre. Dopo gli incontri istituzionali di Montevideo, il secondo giorno il Papa si sposta a Paysandù per la prima messa del viaggio. Poi rientra nella capitale e dedicarsi all’incontro con la realtà sociale del quartiere periferico di Casavalle e con il mondo accademico all’Università Cattolica. Quindi la veglia di preghiera serale allo Stadio del Centenario e l’indomani la tappa a Florida, luogo simbolo dell’indipendenza uruguaiana e sede del santuario della “Virgen de los Treinta y Tres“, patrona del Paese.