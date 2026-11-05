Il ritorno di Leone XIV nella sua terra di missione. Inizia oggi il viaggio finora più lungo del pontificato: si concluderà il 17 novembre. Dodici giorni senza sosta, una ventina di trasferimenti in aereo e in elicottero, l’incontro con tutte le realtà possibili di ogni Paese (sociali, politiche, ecclesiali), la visita in palazzi, centri di assistenza, santuari, penitenziari. E il ritorno, riferisce Vatican news, nella “querida diócesis” a cui rivolse un pensiero alla sua prima apparizione dalla Loggia delle Benedizioni: Chiclayo, la diocesi al nord del Perù di cui è stato pastore. Tre tappe (Uruguay, Argentina, Perù) in un arco di tempo che supera quello del viaggio di aprile in Africa e batte quindi il record della trasferta internazionale più lunga per il Pontefice statunitense. Il pellegrinaggio latinoamericano inizia dalla capitale uruguaiana. Nell’aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco l’accoglienza ufficiale. Poi la cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia e il consueto incontro di inizio viaggio, quello con autorità, società civile e corpo diplomatico. Oggi alle 18.15 il Papa farà visita al presidente uruguaiano Yamandú Orsi, nell’Edificio José Artigas e, dopo circa un’ora, celebrerà i vespri con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e seminaristi nella Cattedrale Metropolitana dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo.Il Papa farà base sempre a Montevideo e da lì, già domani 7 novembre, si trasferirà a Paysandù, terza città per dimensioni e numero di abitanti, importante centro economico del Paese. Nel Parque París Londres di Paysandù celebrerà alle 10 la Messa, la prima del viaggio apostolico. Terminata la quale, con un volo di tre quarti d’ora rientrerà a Montevideo. Qualche ora di riposo, poi il Pontefice si recherà nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe per l’incontro con la realtà sociale di Casavalle, zona di periferia centro-nord dalla profonda vulnerabilità socio-economica. Subito dopo è previsto il saluto al mondo dell’Educazione nell’Università Cattolica dell’Uruguay. Poi alle 19, Leone parteciperà alla Veglia di preghiera nello Stadio del Centenario.

Leone in missione

Seconda tappa in Argentina. L’arrivo nella città che ha dato i natali al predecessore Francesco è previsto alle 16.30. Dopo l’accoglienza ufficiale ma prima della cerimonia di benvenuto nella storica Casa Rosada, è in programma la visita al Monumento al generale San Martín e agli eserciti dell’Indipendenza in Plaza San Martín. Nel Palazzo presidenziale il Papa vedrà il presidente Javier Milei. Quaranta minuti il tempo previsto: alle 18.30 il Papa incontrerà autorità, società civile e corpo diplomatico al Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Il programma riprenderà il giorno successivo, 9 novembre, con un nuovo breve trasferimento a Claypole. Si tratta di una cittadina a circa 26 km a sud del centro della capitale che Papa Prevost visiterà per conoscere da vicino operatori e assistiti del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, vero e proprio “villaggio della carità” tra le più grandi opere assistenziali della Famiglia Orionina. Jorge Mario Bergoglio da arcivescovo di Buenos Aires conosceva bene il centro che ha frequentato diverse volte, sostenendo da vicino iniziative e attività. Tra malati e operatori il 9 novembre ci sarà invece Papa Leone XIV che rivolgerà a tutti un saluto. La giornata del 12 novembre si aprirà con l’incontro, nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Lima, con i vescovi peruviani che ritroverà poi meno di un’ora dopo nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista per la celebrazione dell’Ora media con sacerdoti, religiosi, seminaristi, équipe sinodale e consigli pastorali. Nella stessa mattinata è previsto un evento che si prevede significativo per tutta la nazione, ovvero l’Incontro sulle sfide e le speranze per il futuro del popolo peruviano nel piazzale antistante la Cattedrale. Il Papa pronuncerà uno dei discorsi più attesi dalla gente di questa terra sofferente. Il primo giorno di viaggio, evidenzia Vatican news, nel suo territorio di missione sarà coronato dalla veglia di preghiera con giovani e universitari nello Stadio Monumentale di Lima. Alle 20 Leone sarà ospite dei vescovi per la cena nella nunziatura apostolica.