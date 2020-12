In un anno sono entrati nelle zone sinistrate del Medio Oriente 286 milioni di dollari. Dei quali 107 in Siria. Sono soldi donati dai cattolici di tutto il mondo. Insieme a quelli devoluti dai vari governi alle Caritas nazionali o altre istituzioni per l’emergenza umanitaria in Siria. Questo a dimostrazione della sollecitudine del Papa nei confronti di quella che chiama l’amata Siria. L’attenzione ora è sui colloqui inter-siriani mediati dall’Onu a Ginevra per la modifica alla costituzione del Paese. “Poter lavorare insieme per una nuova Costituzione può essere un segnale incoraggiante. Ma il cammino è molto lungo”, oserva il cardinale Zenari.