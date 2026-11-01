Una Chiesa in dialogo. Ad analizzare la situazione religiosa della Mongolia sono il professor Thomas Cattoi, titolare della cattedra William e Barbara Moran di Teologia del cristianesimo antico e Relazioni interreligiose alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum). Fondato nel corso della prima meta dell’Ottocento, Gandan è stato il motore della rinascita del buddismo dopo la svolta democratica del 1990. Oggi, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, comprende tre collegi di filosofia e diversi collegi rituali e gestisce l’Università buddista della Mongolia. L’udienza pontificale è anche il segno di un’amicizia e di una fiducia cresciute nel tempo. Durante il ricovero di Papa Francesco, nel febbraio 2025, il nunzio apostolico aveva consegnato un messaggio firmato e sigillato in cui esprimeva la vicinanza dei monaci di Gandan. E, su richiesta del presidente Ukhnaagiin Khürelsükh, era stata promossa la recita di testi sacri per la guarigione del Pontefice. Dopo la morte di Francesco, il monastero aveva offerto un rito di preghiera per la sua anima. E aveva poi manifestato la propria vicinanza anche al momento dell’elezione del nuovo pontefice.

Paese del dialogo

Nel Paese la Chiesa cattolica, presente dal 1992, ha fatto del dialogo con il buddismo una dimensione costitutiva della propria missione. A Karakorum, antica capitale dell’impero mongolo, la Chiesa ha aperto un centro per il dialogo. Il buddismo è la religione più diffusa in Mongolia. La Costituzione del 1992 sancisce la separazione tra Stato e religioni, ma la legge del 1993 sui rapporti tra lo Stato e le istituzioni religiose stabilisce che lo Stato “rispetta la posizione dominante del buddismo” in considerazione dell’unità del popolo e delle tradizioni della sua civiltà. Precisando che ciò non impedisce ai cittadini di seguire altre religioni. Il buddismo si è diffuso nel Paese in tre grandi ondate, secondo la periodizzazione tradizionale degli storici mongoli. La prima, nei primi secoli, giunse tramite l’Asia centrale dove il buddismo era arrivato dall’India lungo le vie commerciali. La sua presenza nel Paese è attestata fin da circa il V secolo. La seconda risale all’epoca dell’impero mongolo, quando Kubilai Khan si volse al buddismo tibetano. La terza, nel XVI secolo, fu suggellata nel 1578 dall’alleanza tra il principe Altan Khan e l’abate tibetano Sonam Gyatso, al quale i mongoli conferirono il titolo di Dalai Lama. Il buddismo in Mongolia si è sviluppato in modo singolare armonizzandosi con lo stile di vita e la cultura plasmati dalle quattro stagioni e dai vasti paesaggi del Paese», e che la Mongolia è tra le poche nazioni ad aver tradotto integralmente nella propria lingua il Kangyur, le parole del Buddha, e il Tengyur, i commentari dei maestri indiani.