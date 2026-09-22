Ignazio da Santhià: dal saio cappuccino al servizio tra i poveri e gli appestati

Ignazio da Santhià ( 1686-1770) al secolo Lorenzo Maurizio Belvisotti, proveniva da una famiglia di condizioni modeste, rimase ben presto orfano di padre, ricevette un’educazione religiosa, che ebbe un ruolo importante nella sua formazione. Era il quarto di sei figli, e visse la sua infanzia a Santhià un piccolo comune in provincia di Vercelli, dove si trasferirà per gli studi filosofici e teologici in seminario. Nel 1710 venne ordinato sacerdote a Vercelli. In quel momento la diocesi stessa di Vercelli era vacante, non c’era il vescovo, e per essere ordinato sacerdote, ottenne un Breve pontificio di Papa Clemente XI (1700-1721) del 26 febbraio.

Il suo percorso

Dopo l’ordinazione diventa cappellano della nobile famiglia Avogadro di Vercelli, una delle più potenti del Piemonte.

Proprio in quel periodo storico il Piemonte era dominato dalla Casa Savoia e lo Stato sabaudo aveva il centro politico a Torino ed era impegnato a rafforzare le strutture amministrative e militari. E nel corso del XVIII secolo il Piemonte fu coinvolto in diverse guerre europee, anche a causa della sua posizione strategica tra Francia e area italiana. Ignazio visse quindi in una regione interessata da profondi cambiamenti, ma nella quale la popolazione rurale continuava a vivere spesso in condizioni difficili. Agricoltura, povertà, malattie e periodi di carestia, facevano parte della vita quotidiana. C’è da ricordare che la società piemontese presentava grandi differenze tra aristocrazia, ceti urbani, contadini e persone privi di mezzi. In questo contesto conventi e istituzioni religiose svolgevano anche funzioni sociali. Oltre alla preghiera e alla predicazione, religiosi e sacerdoti potevano occuparsi dell’assistenza dei malati, dell’aiuto ai poveri e dell’educazione religiosa della popolazione.

Diventare cappuccino

Nel 1713, Ignazio diventa rettore della Collegiata di Santhià, fondata nell’anno Mille. La collegiata era una chiesa dove c’era un collegio di preti, chiamati canonici, che ogni giorno recitavano la Liturgia delle Ore. Ignazio aveva davanti una carriera ecclesiastica, ma a trent’anni rinunciò a tutti gli incarichi, si tolse l’abito talare per vestire il saio dei Cappuccini. Entrò come novizio nel convento di Chieri, vicino Torino e prendendo il nome di Fra Ignazio da Santhià. La scelta di entrare nei Cappuccini, significava abbracciare una vita caratterizzata dalla povertà, dalla preghiera e dal servizio. Ignazio comincia a girare per i conventi assumendo vari incarichi, avendo sempre attenzione verso le persone povere e sofferenti. Non si trattava soltanto di predicare la carità, ma di praticarla attraverso l’assistenza e l’ascolto. Tra il 1744 e il 1746 diviene cappellano militare dell’esercito di Carlo Emanuele III (1701-1773) nella guerra contro i franchi-spagnoli, assiste così i feriti e gli appestati negli ospedali di Asti e Alessandria. Tutto questo a dimostrazione che la sua attività religiosa, fosse strettamente collegata alle condizioni concrete della società del suo tempo. Successivamente torna definitivamente al Convento del Monte dei Cappuccini di Torino, per ventiquattro anni è il confessore più ricercato, passa dieci ore al giorno nel confessionale, e inoltre si dedica alla questua per i poveri. Il popolo lo chiama già da vivo il “ Santo del Monte “. Il suo motto che l’accompagnava era: “ Il bel Paradiso non è fatto per i poltroni “.

La predicazione

La sua predicazione era caratterizzata da un linguaggio semplice e diretto. Non cercava la notorietà, ma voleva aiutare le persone a vivere con maggiore consapevolezza la propria fede. Al centro dei suoi insegnamenti, poneva la preghiera, la conversione, la fiducia in Dio e la carità verso il prossimo. Fra Ignazio da Santhià morì nella sua cella al Monte, il 22 settembre del 1770, a 84 anni, proprio nel giorno di S. Maurizio. Dovettero seppellirlo di notte, in quanto molti torinesi si recarono in chiesa per recargli l’ultimo saluto, e il superiore del Convento decise di anticipare i funerali all’alba, per tutelare l’integrità delle spoglie, già oggetto di culto. Le sue reliquie sono nella chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini, nel capoluogo piemontese, e nella Collegiata della natia Santhià. Sarà Paolo VI (1963-1978) a proclamarlo beato il 17 aprile 1966, mentre lo scriverà nel registro dei santi, il 19 maggio del 2002, Giovanni Paolo II (1978-2005).