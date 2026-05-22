I.A e sviluppo umano integrale: le prospettive di fraternità del Celam

Il Consiglio episcopale latino-americano e dei Caraibi ha pubblicato un nuovo studio dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e sviluppo umano integrale. Il documento affronta le implicazioni etiche, sociali e pastorali delle nuove tecnologie, con particolare attenzione al contesto latino-americano. Al centro della riflessione vi sono il bene comune, la giustizia sociale e il rischio che l’innovazione tecnologica possa ampliare le disuguaglianze tra ricchi e poveri.

Il documento

Si intitola “Intelligenza artificiale e sviluppo umano integrale” il nuovo studio pubblicato dal Consiglio episcopale latino-americano e dei Caraibi (Celam), attraverso il Gruppo di lavoro sulle frontiere tecnologiche, che approfondisce il rapporto tra intelligenza artificiale e sviluppo umano integrale e solidale. Il volume prosegue il percorso avviato lo scorso anno con un primo documento dedicato a uno sguardo pastorale sull’Ia, elaborato dallo stesso gruppo transdisciplinare affiliato alle università del Continente. Guillermo Sandoval, direttore del Centro di gestione della conoscenza del Celam, ha spiegato che la ricerca è “frutto di mesi di lavoro” e nasce dal confronto su un tema “che interpella la Chiesa e l’umanità”. Secondo Sandoval, il progresso scientifico e tecnologico rientra nel “compito di co-creazione affidato da Dio all’essere umano”, ma richiede un discernimento capace di orientare questi strumenti “al bene comune e al progresso dell’umanità”.

Il contesto

Particolare attenzione viene posta al contesto latino-americano, dove è necessario evitare che la tecnologia “accresca il divario tra ricchi e poveri”. Al contrario, l’Ia “ha un potenziale enorme per costruire giustizia e pace”. Il documento si inserisce in una riflessione più ampia che precede la pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas, annunciata da Papa Leone XIV e dedicata proprio al tema dell’intelligenza artificiale. “Siamo molto contenti e pieni di aspettative”, ha affermato Sandoval. Il volume è articolato in cinque capitoli: il primo affronta il tema antropologico e il “paradigma tecnocratico”; il secondo propone una riflessione etica, bioetica e sociale; il terzo analizza le implicazioni concrete dell’Ia, dal consumo di risorse naturali al lavoro invisibile che sostiene le tecnologie; il quarto approfondisce la missione pastorale in America Latina e nei Caraibi; il quinto, infine, è dedicato ai “discepoli missionari chiamati all’azione pastorale nell’era dell’Ia”.

Fonte Agensir