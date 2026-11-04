Guido Maria Conforti: esempio di dedizione alla missione

Guido Maria Conforti (1865-1931) nacque a Casalora di Ravadese, una frazione di Parma, ottavo di dieci figli di un ricco agricoltori parmense, a sette anni frequenta le elementari dei Fratelli delle scuole Cristiani. Ogni giorno, per andare a scuola, passa davanti alla chiesetta di Santa Maria della Pace in Borgo delle Colonne a Parma. All’interno c’è un Crocifisso ligneo. Si ferma. Lo guarda.

Da vescovo racconterà: “Io guardavo Lui e Lui guardava me e mi pareva che dicesse tante cose”. Dirà che la sua vocazione è nata lì. Quel Crocifisso diventerà “…il grande libro su cui si sono formati i santi e sul quale dobbiamo formarci anche noi. Esso ci parla con una eloquenza che non ha l’eguale: coll’eloquenza del sangue e dischiude allo sguardo immensi orizzonti”.

Nel 1876 Guido entra in seminario a Parma e il 22 settembre del 1888 viene ordinato sacerdote e celebra la sua prima Messa nel santuario mariano di Fontanellato. Egli sentì il desiderio di dedicarsi alle missioni, ma le sue condizioni fisiche non gli permisero di partire personalmente per terre lontane. Questa difficoltà, tuttavia non lo allontanò dal suo ideale: decise di preparare altri sacerdoti e religiosi affinché potessero portare avanti l’opera missionaria. Il 3 dicembre del 1895 festa di S. Francesco Saverio, Guido Conforti, acquista una piccola casa a Parma, e con alcuni seminaristi, fonda la Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere. Egli sceglie un motto per i Saveriani: “In Omnibus Christus”, Cristo in ogni cosa.

La sua opera si fondava sulla preghiera, sulla preparazione spirituale e culturale sulla dedizione alle persone. Per Conforti, la missione non consisteva soltanto nel raggiungere luoghi lontani, ma richiedeva una formazione adeguata e un impegno costante. A ventisette anni era stato nominato canonico della Basilica Cattedrale di Parma, e dopo appena due anni, è Pro-Vicario Generale. Nel 1896 il vescovo Francesco Magnani (1828-1907) lo incarica di essere Vicario Generale della diocesi di Parma.

Il 4 marzo del 1899 Conforti invia in Cina i primi due suoi missionari saveriani Caio Rastelli e lo studente teologo Odoardo Manini. Ma le cose non vanno bene, nel paese asiatico vengono uccisi insieme a due vescovi, a causa della rivolta contro l’influenza colonialista, conosciuta come la “ribellione dei Boxer”. Qualche anno più tardi nel 1902 Leone XIII (1878-1903) lo invia a Ravenna nominandolo Arcivescovo, ma essendo di salute cagionevole, è costretto a lasciare l’incarico con il permesso di Pio X (1903-1914).

La vita di Guido Maria Conforti si svolse in un’epoca di grandi cambiamenti. Nacque pochi anni dopo l’unificazione italiana avvenuta nel 1861, quando il nuovo Stato stava ancora consolidando le proprie istituzioni. I rapporti tra la Chiesa cattolica e il Regno d’Italia erano difficili, soprattutto dopo la presa di Roma nel 1870 e la fine del potere temporale dei papi. La sua vita attraversò inoltre eventi drammatici, come la Prima guerra mondiale, combattuta tra il 1914 e il 1918, e le difficoltà economiche e sociali del primo dopoguerra. In quegli anni l’Europa fu profondamente segnata dalla perdita di milioni di vite umane, dalle tensioni politiche e dai cambiamenti degli equilibri internazionali. Conforti continuò a svolgere il proprio ministero religioso in una società che cercava di affrontare le conseguenze della guerra e di ritrovare stabilità.

Ma Guido Maria Conforti non dimentica la Cina, solo nel 1928, a 63 anni, riesce finalmente il suo sogno da ragazzo: va a visitare i suoi missionari. Al ritorno dirà una frase profetica: “La Cina avrà in tempo non lontano forse la maggiore influenza sopra l’equilibrio mondiale”.

Morirà il 5 novembre del 1931 e il suo corpo si trova a Parma, custodito nell’abside del santuario a lui dedicato, situato all’interno della Casa Madre dei Missionari Saveriani. Guido Maria Conforti fu beatificato da Giovanni Paolo (1978-2005) nel 1996 e canonizzato da Benedetto XVI (2005-2013) il 23 ottobre 2011. La Chiesa cattolica lo riconosce quindi come santo, proponendo la sua vita come esempio di fede e dedizione alla missione.