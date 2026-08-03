Chiesa Cattolica

Gmg 2027: presentato il brano dell’evento “Confidite, Ego vici mundum”

Il brano ufficiale della Giornata mondiale della Gioventù che si terrà a Seul, in Corea del Sud, dal 3 all’8 agosto 2027, ha due versioni, una orchestrale e una più pop

Di redazione
Il logo della Giornata mondiale della Gioventù 2027. Foto © Vatican News

Con un anno esatto di anticipo, la prossima Giornata mondiale della Gioventù ha il suo inno. Gli organizzatori della Gmg che si svolgerà a Seul, in Corea del Sud, dal 3 all’8 agosto 2027 hanno lanciato oggi il brano ufficiale che accompagnerà l’evento. La composizione, che ha per titolo, “Ego vici mundum”, ispirato al tema della manifestazione tratto dal Vangelo di Giovanni, è il frutto di un concorso internazionale a cui sono arrivate oltre 434 proposte. Lo ha vinto il musicista coreano Francis Jiyoon Kim, la cui composizione ha due versioni, una orchestrale e una pop.

Il brano

Ad un anno dalla Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà ospitata nella Corea del Sud, gli organizzatori hanno lanciato oggi il brano ufficiale che lo accompagnerà. Intitolato “Confidite, Ego vici mundum” (“Abbiate coraggio! Io ho vinto il mondo”), è ispirato al versetto 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, scelto come tema dell’evento. Ha due versioni: la prima, più istituzionale, eseguita da orchestra e coro, la seconda, arrangiata a ritmo pop. Lo riferiscono i media vaticani. L’evento si svolgerà a Seul dal 3 all’8 agosto del 2027.

Il concorso

L’inno della Gmg 2027 è il frutto di un concorso aperto a tutti. La richiesta era quella di creare una composizione originale che riflettesse il tema dell’evento. Sono arrivate 434 proposte, di cui 294 provenienti dall’estero. Il brano selezionato, composto dal , è stato poi sottoposto al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita della Santa Sede.

Fonte Ansa

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