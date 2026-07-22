La globalizzazione come cammino solidale. Padre Christian Sieland è il direttore delle Pontificie Opere Missionarie in Papua Nuova Guinea. Figlio di un missionario laico tedesco che ha vissuto la sua vocazione apostolica per oltre due decenni accanto a sacerdoti e religiosi. Racconta padre Sieland all’agenzia missionaria vaticana Fides: “Dico spesso che i missionari stranieri che vengono in Papua Nuova Guinea vengono contagiati dal virus della Nuova Guinea. Questo contatto profondo con il Paese cambia una persona per sempre. In quanto pionieri sono entrati nelle zone più remote dove non esistevano strade, scuole o centri sanitari. Vivevano a stretto contatto con la gente, dormivano nei villaggi e mangiavano il cibo che veniva loro offerto. In questo modo hanno imparato che la definizione occidentale di ‘povertà‘, così come la si trova nei dizionari, non ha un vero significato in un Paese come la Papua Nuova Guinea”.

Globalizzazione solidale

Aggiunge il direttore delle Pontificie Opere Missionarie: “Pur non avendo denaro, e non avendone bisogno per la sopravvivenza quotidiana, la popolazione in realtà aveva tutto. Dio ha benedetto questo popolo con una terra che provvede a tutte le sue necessità. Ancora oggi, il 90% della terra appartiene tradizionalmente alle persone e alle loro tribù. La terra è il bene più grande che un abitante della Papua Nuova Guinea possieda. Lavorando accanto alla gente, i missionari si sono naturalmente adattati a uno stile di vita semplice e umile”. Questo stile di vita, evidenzia padre Sieland, “era intrinsecamente legato ai sistemi sociali tradizionali della Papua Nuova Guinea, che già contenevano molti dei valori evangelici che i missionari venivano ad annunciare. Dio aveva preparato per secoli il nostro popolo a questo incontro con la Parola. Ecco perché il Vangelo è stato accolto così facilmente e rapidamente: la gente riconosceva i propri valori riflessi nel messaggio cristiano, ma ora poteva comprenderli e apprezzarli alla luce della fede”. Infatti “pazienza, perseveranza e umiltà sono davvero le tre virtù forgiate da decenni di evangelizzazione”. E “lasciare il cosiddetto ‘mondo civilizzato’ per entrare in una società tribale con una struttura sociale complessa richiede queste tre qualità. Senza di esse non si può mai raggiungere davvero il cuore delle persone. Con la pazienza e l’umiltà nasce una profonda apertura che permette al missionario di apprezzare veramente ciò che ha davanti”.