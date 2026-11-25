Ha tagliato il traguardo degli ottant’anni lo scorso 23 novembre monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. Nato a Licodia Eubea (Catania) il 23 novembre 1946, celebra questa ricorrenza confermandosi una figura di spicco nel panorama culturale ed ecclesiale italiano, ancora pienamente attiva nel dibattito pubblico e nella promozione del dialogo.

Una carriera al servizio della Chiesa e della legalità

Ordinato sacerdote nel settembre del 1972 per la diocesi di Caltagirone, dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana e l’incarico di rettore dell’Almo Collegio Capranica a Roma (1997-2002), Pennisi ha guidato prima la diocesi di Piazza Armerina (dal 2002 al 2013) e successivamente l’arcidiocesi di Monreale fino all’aprile 2022, quando ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età. Il suo ministero episcopale in Sicilia è stato profondamente segnato dalla lotta alla criminalità organizzata.

I recenti riconoscimenti

Il raggiungimento dell’ottantesimo compleanno arriva al termine di un anno ricco di attestati di stima e appuntamenti istituzionali. Lo scorso 24 ottobre, a Pontremoli, il Serra International Italia gli ha conferito la 16ª edizione del Premio “Penna dello Spirito“, un riconoscimento assegnato per il suo costante impegno intellettuale, la sua attività di editorialista e il suo ruolo di storico tessitore del dialogo ecumenico e interreligioso. Su questo stesso fronte, nelle scorse settimane ha preso parte a Palermo al progetto “Il Calice della Pace“, un incontro dedicato al dialogo tra culture e religioni poi premiato a Firenze con il Premio Surgiva 2026.

Il prossimo appuntamento

L’agenda dell’arcivescovo emerito non accenna a rallentare: giovedì 26 novembre 2026 Monsignor Pennisi sarà infatti tra i relatori principali alla Farnesina, nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri, per il convegno dedicato agli ottant’anni dal ritorno dall’esilio di don Luigi Sturzo (1946-2026), accanto al ministro Antonio Tajani e a storici ed esponenti del mondo accademico. Un traguardo anagrafico importante che trova Monsignor Pennisi ancora in prima linea nel coniugare la riflessione teologica con l’impegno per il bene comune. Ad majora!