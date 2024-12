Giubileo: il Papa apre la Porta santa

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro. Comincia il Giubileo 2025 dedicato al tema della “speranza”.

“Testimoni di pace”

Prima del gesto dell’apertura della Porta Santa il Papa aveva recitato una preghiera dicendo: “pellegrini nel mondo e testimoni di pace”, “entriamo nel tempo della misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude”. Il Papa è arrivato alla porta sulla sedia a rotelle.

Istituzioni e autorità

La premier Giorgia Meloni è nell’Atrio della basilica di San Pietro per presenziare all’apertura della Porta Santa, da parte di Papa Francesco. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è giunto nella Basilica di San Pietro in Vaticano in occasione dell’apertura della Porta Santa e dell’avvio del Giubileo 2025. Tra le autorità presenti a San Pietro, oltre alla premier Giorgia Meloni, ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Anche loro hanno varcato la Porta Santa dopo il Pontefice e i presuli presenti. Tra le altre autorità ci sono – secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana – i Capitani Reggenti di San Marino e i vertici dell’Ordine di Malta.

Fonte Ansa