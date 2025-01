“Il Giubileo 2025 ha un significato speciale per noi della famiglia carismatica camilliana – si legge nella lettera di indizione-. Celebriamo il 450° anniversario della conversione di San Camillo, un invito a riflettere sulla potenza trasformante della grazia di Dio. Il tema scelto – Conquistato da Cristo (Fil. 3,12) – ci trasferisce immediatamente al cuore del nostro carisma: un amore viscerale per i malati, vissuto come rivelazione concreta della compassione divina. San Camillo ci insegna che la santità è un cammino accessibile a tutti, vissuto nella dedizione fedele e creativa alla nostra vocazione. Questo anniversario è un invito a rinnovare la nostra identità carismatica, a rafforzare la comunione fraterna e a testimoniare con entusiasmo la gioia del Vangelo attraverso il ministero quotidiano”. Prosegue la Famiglia Camilliana: “Siamo chiamati a vivere con fedeltà creativa il nostro carisma, radicati nell’amore e nella carità verso i malati. Il giubileo è un’opportunità per intuire nuove opportunità per performare in modo fecondo il nostro carisma, rendendolo fonte di speranza e guarigione per il mondo. Cerchiamo di rendere del Giubileo 2025 un’occasione per rinnovare il nostro impegno verso i malati e i poveri, per intuire il profilo di Gesù nella loro vita e nella loro sofferenza. Ogni gesto di carità, ogni servizio gratuito può seminare speranza e amore, rendendoci strumenti della misericordia di Dio“.