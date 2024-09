Giornata di sostentamento al clero, Cei: “I sacerdoti sono un dono”

Domenica 15 settembre sarà la Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Cei: "I sacerdoti sono un dono di cui spesso non siamo consapevoli"

Domenica 15 settembre si celebrerà la Giornata Nazionale per il sostentamento del clero, giunta alla XXXVI edizione. La Cei ricorda l’importanza della missione dei sacerdoti e della corresponsabilità nel loro sostegno, anche economico. Le offerte deducibili sono uno strumento per garantire il loro sostentamento. Nel 2023, le donazioni hanno raggiunto circa 8,4 milioni di euro, ben lontane dai 516,7 milioni necessari per sostenere i circa 32.000 sacerdoti in Italia.

Domenica 15 la giornata di sostentamento al clero

Domenica 15 settembre sarà la Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Lo ricorda la Cei sottolineando che “i sacerdoti sono un dono di cui spesso non siamo consapevoli”. La Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero, giunta quest’anno alla XXXVI edizione, richiama l’attenzione “sull’importanza della missione dei sacerdoti, sulla bellezza del loro servizio e sulla corresponsabilità”, sottolinea la conferenza episcopale. ”

Il messaggio della Cei

La Giornata Nazionale – spiega il responsabile del Servizio Promozione per il Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – è una domenica in cui tutti noi praticanti esprimiamo la nostra gratitudine per il dono di sé che i nostri sacerdoti ci fanno ogni giorno, testimoni del Vangelo di Gesù, punti di riferimento nelle comunità, uomini di fede, speranza e prossimità. È un nostro dovere ed è necessario un impegno collettivo per sostenerli nella loro missione, anche economicamente”. “Le offerte deducibili sono lo strumento per garantire il loro sostentamento e la testimonianza della propria corresponsabilità alla vita della Chiesa”, aggiunge. L’importo complessivo delle offerte nel 2023 si è attestato appena sotto gli 8,4 milioni di euro in linea con il 2022. “È una cifra ancora molto lontana dal fabbisogno complessivo annuo, che ammonta a 516,7 milioni di euro lordi, necessario a garantire ai circa 32.000 sacerdoti una remunerazione intorno ai mille euro mensili per 12 mesi”, sottolinea la Cei.

Fonte: Ansa