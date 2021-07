Fino a giovedì nell’arcidiocesi di Gaeta sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna della Civita. Compatrona dell’arcidiocesi. E patrona principale della città di Itri (Latina). “I più significativi appuntamenti si svolgono al santuario mariano. Sorto prima dell’anno 1000. E nel 1491 consacrato alla Madonna Immacolata- spiega al Sir padre Antonio Rungi –. E cioè la veglia mariana di preghiera. Con la fiaccolata intorno al santuario. Nella solennità della Civita, monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, presiede la concelebrazione eucaristica. Con il clero diocesano. E i sacerdoti passionisti ai quali è affidato il santuario”.

Devozione mariana a Gaeta

Il santuario della Civita è collocato in una straordinaria posizione geografica e ambientale. Di particolare interesse storico e naturalistico. Evidenzia l’arcivescovo Vari: “L’immagine della Madonna della Civita è una di quelle che non si dimentica. E’ l’immagine per chi arriva da valle della città fortificata. Luogo dove si può trovare rifugio. Come è accaduto per molti durante gli eventi della seconda guerra mondiale. Per tutti è un approdo di pace. Tanti salendo sul monte hanno il cuore carico di domande e di pene. Come anche di gioie e di desideri. E tutti fanno esperienza che nella contemplazione silenziosa di Maria il cuore riposa”.

Media

I media diocesani trasmettono le celebrazioni eucaristiche. Presiedute dall’arcivescovo Vari. Che è anche membro in Vaticano della Congregazione delle Cause dei Santi. E’ possibile seguire gli appuntamenti in diretta video. Sulle pagine Facebook “Arcidiocesi di Gaeta”. “Radio Civita InBlu”. “Santuario della Civita”. E “Parrocchie di Itri”. Le messe sono anche in diretta audio su Radio Civita InBlu. In Fm nel basso Lazio. E alta Campania. E su www.radiocivitainblu.it.

