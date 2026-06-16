A settembre il Papa visiterà la Francia, “figlia prediletta della Chiesa”. Lo storico appellativo deriva dalla conversione e dal battesimo del re dei Franchi Clodoveo I. Così la nazione divenne il primo stato a riconoscere ufficialmente la Chiesa cattolica. Leone XIV ed Emmanuel Macron si erano incontrati il 10 aprile per la prima volta dopo l’elezione del Pontefice. Dunque dopo la Spagna, sarà ancora un Paese europeo la meta di un viaggio apostolico di Leone XIV: la Francia. Accogliendo l’invito del capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese e quello del direttore generale dell’Unesco, Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre 2026. E visiterà la sede dell’Unesco. Quello in Francia sarà il quinto viaggio internazionale di Papa Leone dopo Turchia e Libano (27 novembre-2 dicembre), Principato di Monaco (28 marzo), Africa (13-23 aprile) e Spagna (6-12 giugno).

Gioia in Francia

Il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, presiede la Conferenza episcopale francese. Ed esprime la sua gioia per la visita del Pontefice: “Nei colloqui che ho avuto con lui sin dalla sua elezione, ho subito capito quanto fosse interessato a questo viaggio”. Leone XIV, aggiunge il leader dell’episcopato francese, “è particolarmente interessato a ciò che la Chiesa sta vivendo in Francia, al suo dinamismo missionario. Ma anche alle sfide che deve affrontare”. Dunque, “Leone XIV viene in Francia: è una grande gioia, ma anche una grande responsabilità”. Il presidente francese Emmanuel Macron commenta: “Ci rallegriamo che Leone XIV abbia confermato il suo viaggio in Francia. Questa visita a settembre prossimo sarà un onore per il nostro Paese, una gioia per i cattolici. E un grande momento di speranza per tutti”.