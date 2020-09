Jorge Mario Bergoglio, primo papa nella storia, ha scelto il nome del Santo di Assisi. L’esempio per eccellenza della cura degli ultimi della terra e di una ecologia integrale. Fin dall’Evangelii Gaudium e poi nella Laudato si’, Francesco ha denunciato lo stato patologico di tanta parte dell’ economia mondiale . E ha esortato a mettere in atto un modello economico nuovo. ““, l’incontro con i giovani economisti voluto dal Pontefice , è confermato e si terrà

A causa dell’emergenza sanitaria nel mondo causata dal Covid, il comitato organizzatore ha deciso di celebrare l’evento internazionale interamente in modalità online. Si svolgerà tutto attraverso dirette e collegamenti streaming con gli iscritti e i relatori. Confermata anche la partecipazione ‘virtuale’ di Papa Francesco. Il successivo incontro, in presenza, si terrà sempre ad Assisi ed è previsto nell’autunno 2021. Quando le condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di tutti.

L’The Economy of Francesco 2020 in versione online consentirà a tutti i giovani iscritti dinelle medesime condizioni. E divissuta, il lavoro, le proposte, e lematurate in questi mesi nei dodici villaggi. Il comitato organizzatore è al lavoro per realizzare un, partecipativo e globale. Ciò perpeculiari di Economy of Francesco. E cioè lavori di gruppo, sessioni plenarie e parallele con ispiritualità francescana,, mostre. Il programma sarà arricchito conche ladell’evento offre.