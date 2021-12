Festa della Santa Famiglia: “Dio ci ha creati per camminare insieme”

Alle ore 12 di oggi il Santo Padre Francesco come di consueto dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano si è affacciato per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

Queste le parole del Papa nell’introdurre la preghiera mariana, nel giorno che ricorda la memoria liturgica della Santa Famiglia di Nazareth e del primo martire, Santo Stefano:

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret. Dio ha scelto una famiglia umile e semplice

per venire in mezzo a noi. Fermiamoci a contemplare con stupore la bellezza di questo mistero, sottolineando due aspetti concreti per le nostre famiglie.

Il primo: la famiglia è la storia da cui proveniamo. Il Vangelo della Liturgia odierna ci ricorda che anche Gesù è figlio di una storia familiare. Lo vediamo viaggiare a Gerusalemme con Maria e Giuseppe per la Pasqua; poi fa preoccupare la mamma e il papà, che non lo trovano; ritrovato, torna a casa con loro (cfr Lc 2,41-52). È bello vedere Gesù inserito nella trama degli affetti familiari, che nasce e cresce nell’abbraccio e nelle preoccupazioni dei suoi. Questo è importante anche per noi: proveniamo da una storia intessuta di legami d’amore e la persona che siamo oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufruito, ma dall’amore che abbiamo ricevuto. Forse non siamo

nati in una famiglia eccezionale e senza problemi, ma è la nostra storia, sono le nostre radici: se le tagliamo, la vita inaridisce! Dio non ci ha creati per essere condottieri solitari, ma per camminare insieme. Ringraziamolo e preghiamolo per le nostre famiglie. Dio ci pensa e ci vuole insieme: grati, uniti, capaci di custodire le radici.

Il secondo aspetto: a essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo che anche

nella Santa Famiglia non va tutto bene: ci sono problemi inattesi, angosce, sofferenze. Non esiste la Santa Famiglia delle immaginette. Maria e Giuseppe perdono Gesù e angosciati lo cercano, per poi trovarlo dopo tre giorni. E quando, seduto tra i maestri del Tempio, risponde che deve occuparsi delle cose del Padre suo, non comprendono. Hanno bisogno di tempo per imparare a conoscere il loro figlio. Così anche per noi: ogni giorno, in famiglia, bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana, e si vince con il giusto atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni.

Ma come fare? Guardiamo a Maria, che nel Vangelo di oggi dice a Gesù: «Tuo padre e io ti

cercavamo» (v. 48). Tuo padre e io, non io e tuo padre: prima dell’io c’è il tu! Per custodire l’armonia in famiglia bisogna combattere la dittatura dell’io. È pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo gli sbagli; quando, anziché avere gesti di cura per gli altri, ci fissiamo nei nostri bisogni; quando, invece di dialogare, ci isoliamo con il telefonino; quando ci si accusa a vicenda, ripetendo sempre le solite frasi, inscenando una commedia già vista dove ognuno vuole aver ragione e alla fine cala un freddo silenzio. Ripeto un consiglio: alla sera, dopo tutto, fare la pace. Mai andare a dormire senza aver fatto la pace, altrimenti il giorno dopo ci sarà la “guerra fredda”! Quante volte, purtroppo, tra le mura domestiche da silenzi troppo lunghi e da egoismi non curati nascono conflitti! A volte si

arriva persino a violenze fisiche e morali. Questo lacera l’armonia e uccide la famiglia. Convertiamoci dall’io al tu. E ogni giorno, per favore, pregare un po’ insieme, per chiedere a Dio il dono della pace.

E impegniamoci tutti – genitori, figli, Chiesa, società civile – a sostenere, difendere e custodire la famiglia!

La Vergine Maria, sposa di Giuseppe e mamma di Gesù, protegga le nostre famiglie”.

Un regalo di Natale per gli sposi

Al termine dell’Angelus il Santo Padre ha annunciato una lettera agli sposi come un regalo da parte sua a tutte le famiglie, affinché si lascino guidare sulla via del bene dalla mano di Dio.

Il Papa ha poi ricordato anche l’avvicinarsi dell’Incontro mondiale delle famiglie, invitando a viverne la preparazione nelle varie diocesi assieme alle altre famiglie.

Francesco ha poi aggiunto quella che è la sua “preoccupazione vera”: “Almeno qui in Italia è l’inverno demografico: sembra che tanti abbiano perso l’illusione di andare avanti con figli, tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto, ma questo è una tragedia. Nel programma a tua Immagine ho visto poco fa come si parlava di questo problema grave, l’invero demografico. Facciamo tutti il possibile, per vincere questo inverno demografico che va conto le nostre famiglie, conto la nostra patria, contro il nostro futuro”. Il Papa ha concluso con il consueto saluto ai pellegrini provenienti da diversi Paesi in piazza San Pietro.

