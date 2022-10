Festa di San Francesco, card. Zuppi: “Il lupo terribile della guerra sia addomesticato”

“Francesco d’Assisi si mette in cammino perché lui per primo è ‘Fratello di tutti’ e non aspetta che lo diventino gli altri: compie lui il primo passo verso il prossimo, come Gesù”. Così esordisce il ha osservato il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’omelia durante la Santa Messa in onore di San Francesco, patrono d’Italia, celebrata ad Assisi nella basilica superiore alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Festa di #SanFrancescodAssisi , che, dopo una spensierata gioventù, ad Assisi in Umbria si convertì ad una vita evangelica, per servire Gesù Cristo che aveva incontrato in particolare nei poveri e nei diseredati, facendosi egli stesso povero. Unì a sé in comunità i Frati Minori pic.twitter.com/kwlp00pcD6

“San Francesco è il nostro Patrono ed è una gioia particolare, in questo tempo così segnato da tanta sofferenza e preoccupazione, trovarci qui con tutte le Chiese che sono in Italia e con il presidente del nostro Paese, che rappresenta tutti gli italiani e le italiane e che ringrazio di cuore per la sua presenza e per il suo servizio, raddoppiato, pieno di saggezza e di convinta passione per difendere gli ideali costitutivi del nostro Paese”.

“Fratelli tutti è il contrario della pandemia del Covid”, ha spiegato il card. Zuppi riportato dal Sir. “San Francesco è innamorato di Gesù”, ha ricordato il cardinale: “Il suo è un amore molto reale perché ama l’altro sempre ‘quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui’”. “Così, mite e umile di cuore come il suo Gesù, San Francesco – in un mondo che era e che è segnato da lupi e cittadini violenti o paurosi, da torri e spade, da cavalieri e briganti, da guerre e inimicizia, inquinato da troppo odio tanto da rendere impossibile parlare di pace – progetta e inizia a vivere un mondo fraterno, disarmato, dove c’è spazio per ognuno, a cominciare dai più poveri e fragili”, ha attualizzato Zuppi: “Oggi sentiamo la consolazione di essere con lui, con questo nostro fratello maggiore, con questo nostro patrono, e di vedere la sua stella – come è noto le stelle brillano maggiormente quando la notte è più fonda – che ci accoglie ‘come un astro mattutino fra le nubi”.

“Abbiamo bisogno di luce, che vuol dire speranza. E il nostro Patrono ci fa sentire a casa – tutti si sentono a casa ad Assisi – e ci aiuta a guardare anche le difficoltà con la forza dell’amore. Nella tempesta della pandemia abbiamo sperimentato tanto buio, inatteso e prolungato”, le parole del cardinale, che ha citato la “memorabile preghiera” di Papa Francesco in Piazza San Pietro: “Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti”.

“Non lo dimentichiamo”, l’appello: “Non vogliamo dimenticare, come quando si vince il dolore rimuovendolo o divorandolo nella bulimia di emozioni che non diventano mai sentimento, consapevolezza, scelte, umanità: tutto è digitale, e un cuore digitale è un pò preoccupante, perché non svolge quello per cui l’abbiamo”. “Raccogliamo oggi il testamento affidatoci da chi non c’è più per colpa del Covid: “Alcuni dei loro nomi li deporremo accanto a questa lampada. Li abbiamo raccolti proprio sapendo quanta amarezza e sconforto ha generato non poter essere vicini a loro nell’ultimo tratto della vita. Ricordiamo tutti coloro i cui nomi portiamo nei nostri cuori e li affidiamo all’amore di Dio, perché siamo nella luce dell’amore che non finisce. Non sono più tornati a casa e non abbiamo potuto accompagnarli, come loro e noi avremmo desiderato. Per molti di loro solo le videochiamate hanno rappresentato dei veri e propri testamenti struggenti. Resta l’amarezza lacerante per un discorso interrotto, lo sconforto che fa apparire tutto vano”.