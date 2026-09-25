Sangue sul processo di pace iniziato nelle Filippine alla fine degli anni ’90 e che ha portato alla creazione della Regione autonoma musulmana di “Bangsamoro” (dal nome delle popolazioni musulmane locali). Un passaggio decisivo per le Filippine del Sud viene macchiato da violenza e morte. Violenti scontri hanno turbato le prime elezioni parlamentari della Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm), provocando tre morti e quindici feriti prima dell’apertura dei seggi, in una sparatoria avvenuta a Cotabato City. La violenza, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, ha scosso la popolazione. Le comunità cattoliche della regione hanno diffuso appelli per elezioni pacifiche e indetto incontri di preghiera nel giorno del voto. Il Consiglio pastorale parrocchiale per il voto responsabile (PPCRV) è l’organismo cattolico impegnato civilmente nel monitoraggio del voto. E ha dichiarato che è in corso la raccolta di informazioni sulle violenze .

Sparatorie nei pressi dei seggi sono scaturite da una disputa sulle posizioni in fila per votare. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’esterno di una scuola adibita a seggio elettorale a Cotabato in seguito a una rissa. Gli uomini coinvolti appartenevano a fazioni rivali emerse dal Fronte di Liberazione Islamica Moro, che ha lottato per decenni per l’autonomia regionale. Cotabato City, capoluogo della regione Barmm, era già stata posta sotto il controllo della Commissione elettorale in seguito di episodi di violenza pre-elettorale. Oltre 20 mila agenti delle forze dell’ordine sono stati dispiegati in tutta la Barmm, con squadre di pronto intervento formate per far fronte a potenziali episodi di violenza.

Sos Filippine

Il voto rappresenta una pietra miliare per le Filippine del Sud. Numerosi appelli sono stati rivolti alla popolazione da responsabili della Chiesa e della società civile. Il vescovo Leo Dalmao di Basilan ha affermato, prima del voto, che “la pace vissuta dalla provincia negli ultimi anni dovrebbe riflettersi nello svolgimento delle elezioni”. Esprimendo la speranza che il voto doni “leader migliori e più validi” per Basilan e per la regione di Bangsamoro. L’arcivescovo di Cotabato Charlie Inzon ha pubblicato una lettera pastorale intitolata “Sulle prime elezioni parlamentari della Barmm: camminare insieme nella pace, nella giustizia e nella speranza”. Descrivendo le elezioni come “una tappa significativa nel nostro cammino continuo verso una pace duratura, uno sviluppo autentico, un buon governo e la realizzazione delle aspirazioni del popolo Bangsamoro”. Ha esortato gli elettori a partecipare “con coscienza, saggezza e coraggio“, a rifiutare la compravendita di voti, i favori materiali, le pressioni, le intimidazioni o la disinformazione. Nel testo della lettera auspica di “dare priorità al bene comune, alla dignità umana e alle persone vulnerabili” e invita i partiti politici e i candidati a evitare di screditarsi a vicenda. Oltre 2,4 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere i membri del Parlamento delle Barmm, composto da 80 seggi, con 13 partiti politici in lizza alle elezioni.