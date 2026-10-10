Etiopia, sos vaticano per la guerra civile

Di fronte alla nuova ondata di violenze in Etiopia il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf esorta tutte le parti a esercitare la “massima moderazione” e a riprendere i colloqui diretti. Già durante il conflitto del 2020-2022, il Tigray era rimasto in gran parte isolato dal resto del mondo. Le comunicazioni erano state interrotte e l’accesso a cibo, contanti e medicinali fortemente limitato, spingendo centinaia di migliaia di persone verso condizioni assimilabili alla carestia. La nuova escalation riaccende così il timore di una crisi umanitaria e di un conflitto di più ampia portata nel nord dell’Etiopia. Come riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, cresce l’incubo-guerra civile in Etiopia, dopo la ripresa dei combattimenti nel nord del Paese e l’offensiva dei combattenti del Tigray nelle vicine regioni di Afar e Amhara. A preoccupare è anche la formazione di una nuova alleanza di gruppi armati che ha dichiarato di voler rovesciare il governo del premier Abiy Ahmed. I combattenti del Tigray, riferisce l’agenzia missionaria hanno preso il controllo dell’aeroporto principale di Mekelle e si sono scontrati con le forze federali nelle regioni di Afar e Amhara. Nei giorni precedenti, il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), partito politico e formazione paramilitare che ha governato la regione, aveva aderito a una nuova coalizione composta da sette gruppi ribelli e nata con l’obiettivo dichiarato di deporre il governo di Addis Abeba. Le forze federali hanno reagito con attacchi di droni e operazioni terrestri. Tra gli episodi segnalati figura anche un attacco contro un convoglio della Catholic Relief Services impegnato nel trasporto di aiuti alimentari.

Emergenza Etiopia

La situazione umanitaria nel Tigray resta particolarmente critica. La regione è sottoposta da mesi a una condizione di isolamento, con il governo federale che limita l’afflusso di carburante e forniture mediche e ha bloccato il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Tra gli scenari temuti vi sono anche nuove interruzioni delle forniture elettriche e delle comunicazioni. Fides rileva gravi danni alle infrastrutture pubbliche provocati dai combattimenti, con ripercussioni su ospedali, scuole e istituzioni religiose. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha reso noto di essere riuscito a evacuare dal Tigray circa 160 persone, tra cui agenti della Polizia federale etiope, dipendenti di Ethiopian Airlines e osservatori dell’Unione Africana. La preoccupazione degli osservatori riguarda non soltanto la popolazione del Tigray, ma più in generale la sicurezza dei civili in tutta l’Etiopia settentrionale. Sette gruppi armati provenienti da diverse aree del Paese, tra cui il TPLF, hanno annunciato la costituzione dell’Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la Sopravvivenza, dichiarando come obiettivo la destituzione del governo di Addis Abeba. Nello stesso periodo, il TPLF aveva sottratto alla polizia federale il controllo di tre aeroporti. Ethiopian Airlines ha quindi annunciato la sospensione dei voli verso il Tigray “a causa della situazione attuale”. Il giorno successivo sono stati sospesi anche i collegamenti con la storica città di Lalibela, a causa dei combattimenti nelle aree circostanti. Nel Tigray, intanto, la popolazione ha iniziato a fare scorte di generi alimentari e contanti, nel timore di un ulteriore deterioramento della situazione.