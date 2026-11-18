Il modello educativo di Sant’Agostino alla scuola Teresa Spinelli di Roma. Per il Doctor Gratiae (“Dottore della Grazia”) l’educazione è un cammino di ricerca interiore e autoeducazione in cui il vero maestro è Dio, mentre l’insegnante umano ha il compito di stimolare e accompagnare l’allievo. Maria Chiofi (Suor Agnese) è il dirigente scolastico dell’Istituto Teresa Spinelli (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado). “Ogni vero educatore deve donare qualcosa di sé e soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare egoismi e diventare a loro volta capaci di autentico amore- afferma Suor Agnese-. La scuola nel percorso di formazione dell’individuo trova continuità per favorire la crescita dell’Uomo e del Cittadino, strutturata secondo la moderna visione europeista e cosmopolita. I ragazzi oggi hanno bisogno soprattutto di vicinanza, ascolto e fiducia che nascono dall’amore”. I punti centrali del pensiero pedagogico di Sant’Agostin oemergono soprattutto in opere come il De Magistro e il De doctrina christiana. Il Maestro interiore: Le parole del docente sono solo segni esterni; la comprensione autentica avviene dentro l’anima, guidata dall’illuminazione di Dio (“Maestro interiore”). L’allievo protagonista: l’apprendimento non è un travaso passivo di nozioni a memoria, ma un atto personale di giudizio e scoperta da parte di chi studia. Il ruolo del maestro umano: l’educatore non sostituisce l’allievo né possiede da solo la verità, ma orienta, chiarisce e stimola la ricerca, adattandosi alle capacità di chi impara. L’amore come motore: l’educazione richiede pazienza, ascolto e amore autentico, che riflette l’amore di Dio e rende l’incontro educativo vivo e fecondo. Cultura e Sapienza: le arti liberali e le conoscenze umane sono utili come strumenti e preparazione, ma restano subordinate alla ricerca del senso ultimo, del bene e della verità.

Educazione viva

L’istituto paritario Teresa Spinelli ha in programma l’open day il 24, 25 e 26 novembre (ore 9- 13,30) per mostrare alle famiglie i propri percorsi per Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Un’opportunità per vivere l’esperienza dei laboratori e delle attività interdisciplinari del progetto “Attraversando il sapere”. “Da generazioni nel quartiere romano di Trastevere accompagniamo i bambini e i ragazzi nel loro percorso di crescita, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado- evidenzia suor Agnese Il nostro istituto si distingue per un approccio educativo che mette al centro lo studente, valorizzando le potenzialità di ciascuno in un ambiente sereno e stimolante”. Prossimo obiettivo, con la fiducia di poter trovare l’aiuto di aziende e privati, la realizzazione di un campo da calcetto nel cortile della scuola. Era il 1° novembre 1877, quando il Beato Pio IX concesse, ad uso perpetuo, alle “sue carissime figlie” (così era solito considerare e chiamare le Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria), il palazzo sito in Roma, Piazza Mastai, 16. Nel tempo, Madre Claudia Carra, in pieno conflitto bellico, ebbe il coraggio di dare vita alla scuola media, per la quale profuse tutte le sue energie e le sue doti umane e spirituali. Da sempre l’Istituto Spinelli è oggetto di grande stima da parte delle maggiori Autorità scolastiche e dei genitori, per la cordialità e la serietà. “La scuola cattolica è un ambiente in cui fede, cultura e vita si intrecciano – testimonia Leone XIV che a sua volta è stato anche docente oltreché missionario in Perù-. Non è semplicemente un’istituzione, ma un ambiente vivo in cui la visione cristiana permea ogni disciplina e ogni interazione. Gli educatori sono chiamati a una responsabilità che va oltre il contratto di lavoro. La loro testimonianza vale quanto la loro lezione. Per questo, è decisiva la formazione scientifica, pedagogica, culturale, spirituale degli insegnanti”.