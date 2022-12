“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Lo ha dichiara stamane il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, informando il mondo della dipartita, a 95 anni, del Papa Emerito Joseph Aloisius Ratzinger.

E’ morto il Papa Emerito Benedetto XVI. Salma esposta in Basilica dal 2 gennaio

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Funerali 5 gennaio Piazza S.Pietro, presiede Papa Francesco

I funerali del Papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduto da papa Francesco. Lo ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Raztinger: fedeli e turisti in preghiera davanti San Pietro

Fedeli e turisti si stanno raccogliendo in preghiera davanti al sagrato di San Pietro, dopo la notizia della morte di Benedetto XVI. La Basilica è aperta e sono in molti in fila per passare come di consueto attraverso i metal detector. Ma alcune decine di persone si fermano nella preghiera davanti alla transenne che delimitano la piazza sotto il sagrato.

P. Lombardi: “Ci lascia eredità di testimonianza”

“Gli orizzonti del pensiero e del servizio ecclesiale di Ratzinger si sono allargati, durante otto decenni, dalla natìa Baviera fino ai confini del mondo; poi il suo sguardo si è concentrato sul volto affascinante e misterioso di Gesù, fino al momento dell’Incontro. L’eredità che ci lascia è quella caratteristica di un teologo chiamato alla sede di Pietro, che ha confermato nella fede i suoi fratelli con l’insegnamento, il servizio sacramentale e la testimonianza di vita”. Si conclude così un lungo editoriale della rivista dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, a firma di padre Federico Lombardi, a lungo suo portavoce, dopo la notizia del decesso del Papa Emerito.

Fonte: Ansa