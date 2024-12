Don Di Noto: “Trasformiamo il mondo digitale in un luogo di autentica speranza”

Don Fortunato Di Noto, fondatore dell’Associazione Meter, riprendendo un pensiero del Santo Padre il quale sottolineava che “Internet è un dono di Dio”, ha rimarcato l’importanza di costruire relazioni autentiche, aprendo le porte di internet alla Speranza e rigettando le nuove forme di violenza digitale.

Le parole di don Fortunato Di Noto

In questo ‘mondo digitale’ abita l’uomo, con tutte le sue contraddizioni e meraviglie: i suoi abissi e la luce che sa testimoniare attraverso gesti di vicinanza, anche alle periferie digitali. Simbolicamente, apriamo le porte di Internet alla Speranza. Costruiamo relazioni autentiche, libere da tossicità e falsità. Rigettiamo le nuove forme di violenza digitale che feriscono e isolano: malessere, sfiducia, esposizioni di intimità, fino a violenze indicibili, soprattutto verso bambini e persone vulnerabili. Facciamo del 2025 un anno giubilare di bellezza digitale, affinché tutti possano sperimentare il bene che il web può offrire: solidarietà, opportunità e speranza. Tutto nasce dal desiderio di coinvolgere ragazzi e famiglie in un percorso di riflessione e speranza. Viviamo immersi in un mondo digitale, e mai come oggi è fondamentale trasformare questo spazio in un luogo di autentica bellezza, relazione e solidarietà.