L’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV richiama tutti alla responsabilità di fronte alla rivoluzione digitale, denunciando anche i rischi a cui sono esposti i minori sul web. Lo afferma il fondatore e presidente dell’associazione Meter, don Fortunato Di Noto. “Le parole del Papa confermano anche la nostra missione”, dichiara, “’intelligenza artificiale, se priva di limiti etici e controlli concreti, può diventare uno strumento pericoloso nelle mani di predatori online, reti criminali e sistemi che sfruttano le fragilità dei minori”. Nel corso della sua attività, lo scorso anno Meter ha segnalato 8.213 minori vittime di contenuti manipolati, inoltre ha presentato alla Cei il primo rapporto sui rischi dell’intelligenza artificiale in relazione agli abusi sui minori. “La protezione dell’infanzia deve venire prima degli interessi economici e tecnologici”, ha concluso don Di Noto.

L’enciclica di Leone

L’Associazione Meter accoglie con profonda attenzione i passaggi dell’Enciclica dedicati ai rischi della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei minori. Nel documento emerge con chiarezza la denuncia dei fenomeni di adescamento online, sfruttamento sessuale, manipolazione tramite algoritmi e utilizzo di strumenti di IA capaci di alterare immagini e video, oltre ai rischi legati all’esposizione precoce e incontrollata ai dispositivi digitali.

Don Di Noto: “Rischi con IA senza limiti e controlli”

“Le parole del Papa confermano anche la nostra missione – dichiara don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter –. L’intelligenza artificiale, se priva di limiti etici e controlli concreti, può diventare uno strumento pericoloso nelle mani di predatori online, reti criminali e sistemi che sfruttano le fragilità dei minori. Oggi esistono chatbot utilizzati per adescare, manipolare emotivamente e normalizzare comportamenti devianti“.

Il dossier sui rischi dell’IA

Meter ricorda di aver presentato presso la Conferenza Episcopale Italiana il primo dossier dedicato ai rischi dell’intelligenza artificiale in relazione agli abusi sui minori, evidenziando l’aumento di contenuti manipolati con IA, deepfake, grooming digitale e nuove forme di sfruttamento online. Solo nel 2025, infatti, Meter ha segnalato 8.213 minori vittime di deepnude, un dato che conferma la crescente diffusione di immagini generate o alterate artificialmente a scopo di revenge porn e sfruttamento.

Responsabilità concreta

“L’Enciclica richiama tutti – istituzioni, famiglie, piattaforme digitali e comunità educanti – ad assumersi una responsabilità concreta. La protezione dell’infanzia deve venire prima degli interessi economici e tecnologici”, conclude don Di Noto.