suore

Figlie di Maria Ausiliatrice lascianoMonumento ai caduti. Il motivo è la progressiva diminuzione nel numero di salesianelasciano Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), dove per un secolo hanno gestito l’asilo. Il motivo è la progressiva diminuzione nel numero di

suore

e il mancato ricambio generazionale. Così 31 luglio, suor Agata, suor Adelina, suor Elena e suor Maria Grazia si trasferiranno altrove. “Certamente non possiamo negare una diffusa sensazione di smarrimento e un po’ di preoccupazione per il futuro. Ma crediamo che sia doveroso, e anche possibile, tradurre questa sensazione in un sentimento di gratitudine e di riconoscenza per l’enorme dono che la nostra comunità ha ricevuto per più di cento anni con la presenza delle

suore

salesiane che si sono avvicendate e che hanno vissuto con noi e che si sono prese cura di ciò che per noi è più prezioso. I nostri bambini” ha scritto su Facebook il sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi. Una storica testimonianza della Chiesa al servizio dei più piccoli.

Ilpiemontese si caratterizza per l’opera solidale dei santi sociali come don Bosco.