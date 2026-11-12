Un’occasione per approfondire all’Università Lumsa l’emergenza educativa alla luce del Magistero. Il messaggio di Papa Leone XIV sulla scuola e sull’educazione sarà al centro del convegno “Parlare al cuore dell’uomo. Educazione e scuola nell’annuncio di Papa Leone XIV”, che si terrà mercoledì 18 novembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso l’Università Lumsa di Roma. A promuovere l’iniziativa sono Aidu, Aimc, Diesse, DiSAL e Uciim, cinque Associazioni professionali della Scuola e dell’Università che da diversi anni lavorano insieme sui temi dell’educazione e della formazione. Leone XIV, in continuità con Francesco, attua il Concilio soprattutto nell’invito a “uscire” e ad evangelizzare, senza continuare a parlarsi addosso, ciascuno nella propria sacrestia, in riunioni autoreferenziali. Tutto il resto nel Magistero di Leone XIV ruota intorno a questo nucleo centrale.

Convegno Lumsa

Il convegno prende spunto dalla Lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza, pubblicata da Papa Leone XIV in occasione del 60° anniversario della Gravissimum educationis. Paolo Maino, Presidente DiSAL, coordinerà l’apertura dei lavori. Dopo i saluti di Francesco Bonini, rettore della Lumsa, e di don Alberto Gastaldi, direttore Unesu e Irc, e l’introduzione di Ezio Delfino, dell’Associazione DiSAL, monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, terrà la prolusione sul rapporto tra educazione ed evangelizzazione. L’incontro prosegue un percorso iniziato nel 2023, quando le cinque associazioni hanno deciso di mettere in comune le proprie esperienze e di confrontarsi sui problemi che attraversano la scuola e l’università. Una collaborazione che, da allora, punta a sostenere il lavoro degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di chi opera nella scuola riaffermando il valore della persona e della relazione educativa. Chi desidera partecipare all’evento, riferisce il Sir, dovrà compilare entro sabato 14 novembre 2026 il modulo di iscrizione disponibile al seguente indirizzo: https://zfrmz.eu/mAnGbxgYR2JkvxWN2Ir2.