La diocesi del Papa dedica la massima attenzione alle missioni. “Il Vangelo raggiunge Roma perché da Roma possa continuare a correre”. Il cardinale Baldassare Reina ha ribadito la vocazione missionaria del Vicariato alla Pontificia Università Urbaniana in apertura dell’anno accademico 2026-2027. Il volto missionario di Roma risale infatti alle origini. Già intorno all’anno 200 un presbitero romano, Gaio, poteva invitare a vedere “i trofei di coloro che hanno fondato questa Chiesa”. Ossia le tombe di Pietro in Vaticano e di Paolo sulla via Ostiense, dove ancora oggi sorgono le due basiliche. Richiamando il decreto conciliare Ad Gentes, il vicario di Leone per l’Urbe ha ricordato che ogni Chiesa particolare è inviata anche ai non credenti che vivono nel suo territorio. Applicato a Roma, ciò impedisce di ridurre la missione alla moltiplicazione di presenze religiose, perché il Vangelo deve incontrare la vita effettiva della città. Ripercorrendo il magistero dei Pontefici rivolto alla loro diocesi, il cardinale ha poi segnalato alcune tappe.

La Roma delle missioni

Giovanni Paolo II, ricorda l’agenzia missionaria vaticana Fides, convocò il Sinodo pastorale diocesano (1986-1993) e nel 1992 descrisse Roma come “focolare di irradiazione missionaria”. Benedetto XVI, nel 2005, volle dare forma permanente alla missione cittadina caratterizzando in senso missionario le parrocchie e le altre realtà ecclesiali, e nel 2009 chiese di riconoscere i laici “realmente corresponsabili dell’essere e dell’agire della Chiesa”. Francesco, nel 2019, invitò la diocesi ad ascoltare gli squilibri della città, i poveri e le fragilità. Mettendo in guardia da una Chiesa sorda al grido della gente. Ampio spazio è stato dedicato alla Costituzione Apostolica In Ecclesiarum communione, con cui Papa Francesco nel 2023 ha riordinato il Vicariato di Roma. Nel giugno 2026 Leone XIV, con il Motu proprio Confirma fratres tuos, ne ha rinnovato le norme sul governo del Vicariato, mantenendo il proemio, che affida alla Chiesa di Roma una “missione di esemplarità”. Una esemplarità che esclude ogni trionfalismo e va intesa come un debito di testimonianza. Il documento ricorda i missionari partiti nei secoli dalla Chiesa di Pietro e Paolo. Chiede a tutta la diocesi l’apertura alla missio ad gentes. Indica come impegno urgente l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità verso ogni abitante e in ogni ambiente.