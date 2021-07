Vaccino per i più deboli. La diocesi di Andria avvia la vaccinazione di persone senza fissa dimora e di migranti. I primi ad essere vaccinati sono stati gli ospiti della Comunità “Migrantesliberi” di Andria. La somministrazione dei vaccini anti Covid è avvenuta nell’ambulatorio medico infermieristico della casa di accoglienza “Santa Maria Goretti”. Nella diocesi di Andria. Oltre ai minori sono vaccinati anche i senza fissa dimora e i migranti. A coordinare le vaccinazioni è il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat.

Al servizio dei più deboli

“Le vaccinazioni sono previste anche per i senza tetto. Spesso dormono in strada. E non hanno assistenza medica”, spiega al Sir don Geremia Acri. Responsabile della casa accoglienza “Santa Maria Goretti”. E dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria. Collaborano alla campagna di immunizzazione tre mediatori culturali. Uno arabo. Uno pachistano. E un altro rumeno. “È fondamentale garantire il vaccino a chi non ha un medico di riferimento”, aggiunge Stefania Menolascina del Dipartimento di prevenzione della Asl Bat di Andria.

Insieme

Nella somministrazione delle dosi è impegnato anche il dottor Vincenzo Fortunato. Volontario della casa accoglienza. E medico vaccinatore. “Questo gesto, in collaborazione con l’Asl Bat, testimonia l’importanza della collaborazione. A favore dei più deboli. E dimostra che le sfide si possono e si devono affrontare non da soli ma insieme”, conclude don Acri.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.