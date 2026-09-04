La stesura è avvenuta nel 1987 quando il futuro papa Leone XIV era un giovane prete agostiniano. La tesi di dottorato di Robert Francis Prevost è stata tradotta e pubblicata in lingua cinese.

L’edizione in cinese è stata pubblicata dal Centre for Catholic Studies della Chinese University of Hong Kong. La tesi di diritto canonico, scritta da Robert Francis Prevost quando era un giovane padre agostiniano, fu discussa presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) nel 1987, e tratta del ruolo, dell’autorità e dei compiti del priore locale nell’Ordine di Sant’Agostino. La traduzione dell’opera è stata curata da don Peter Zhao Jianmin, sacerdote della diocesi di Pechino con lunga esperienza nell’ambito accademico. Padre Peter Zhao, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, è stato il primo sacerdote cinese a conseguire il dottorato dopo la “riapertura”, e ha fondato l’Istituto di Studi e Cultura Cattolica di Pechino. Inaugurato nel 2002, l’Istituto è dedicato alla ricerca accademica, con l’obiettivo di promuovere una piattaforma per favorire l’apprendimento reciproco tra civiltà e lo scambio culturale attraverso l’impegno accademico. La revisione del testo è stata fidata a don Peter Ren Panji, il primo sacerdote cinese a conseguire il dottorato presso la facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana, oggi impegnato nella formazione nel Seminario di Pechino.

Papa e Cina

Spiega a Fides don Peter Zhao: “Quest’opera classica non costituisce soltanto una ricerca accademica, ma anche una guida pratica per il governo della Chiesa e per il lavoro pastorale. Sebbene sia stata scritta quasi quarant’anni fa, conserva una notevole profondità e offre orientamenti luminosi. Questa è la prima edizione della traduzione cinese dell’opera; si auspica che, indipendentemente dal fatto che siano membri del clero, religiosi o responsabili ecclesiali, tutti possano attingere da essa saggezza e riflettere nuovamente su come l’autorità possa essere posta al servizio dell’amore”. Inoltre l’opera analizza, da una prospettiva teologica, l’essenza dell’autorità ecclesiale. L’autorità non è un potere coercitivo, bensì un servizio e una guida riconosciuti dalla Chiesa e dalla comunità. Come padre Robert Francis Prevost ha sottolineato che l’autorità è di natura relazionale e deve essere esercitata all’interno di un rapporto di fraternità e parità. Quindi il lettore può intravedere, in questa prospettiva, l’ideale di una guida ecclesiale odierna caratterizzata dall’umiltà e orientata a favorire la comunione, oggi testimoniata papa Leone XIV.