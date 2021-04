Già in precedenza papa Francesco aveva esplicitato il proprio interesse a visitare la Corea del Nord. E’ accaduto nel 2018. Nel corso di un incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Un viaggio del Pontefice a Pyongyang guadagnò quell’anno l’attenzione. Nell’ ambito degli sforzi per la pace che portarono poi a tre summit intercoreani. E allo storico faccia a faccia storico tra il leader Kim Jong-un e il presidente statunitense Donald Trump. A ottobre 2018, poi, il presidente sudcoreano Moon Jae-in consegnò al Pontefice l’invito verbale di Kim per una visita. Ricevendo come risposta la disponibilità di fronte a un invito ufficiale del Nord. Sempre quell’anno, a dicembre, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio si recò a Pyongyang. Per la cooperazione umanitaria. La delegazione fu ricevuta da Kim Yong-mam. All’epoca l’anziano presidente del Presidium dell’Assemblea Suprema del Popolo. Il parlamento della Corea del Nord.

Collaborazione anti-Covid