In marcia per la fede. I partecipanti hanno preso sul serio la gara. Il miglior tempo ottenuto è stato quello di un’ora, 42 minuti e 30 secondi. Prima della partenza, tutti i partecipanti hanno preso parte a un momento di preghiera e al riscaldamento atletico. Lungo il percorso erano presenti punti di ristoro e postazioni di assistenza medica, predisposti per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e con ordine, visto la condizione meteorologica di Pechino, caratterizzata in questa stagione dal caldo torrido. Al termine della competizione, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, si è svolta la cerimonia di premiazione. “Correre per il Signore” sulla via dell’annuncio del Vangelo e della testimonianza della fede. È il motto della seconda edizione della “Mezza Maratona Sinodale” intitolata “Pegaso”, organizzata dall’arcidiocesi di Pechino e svoltasi venerdì 10 luglio nei pressi del Seminario Filosofico-Teologico diocesano, dopo che i sacerdoti avevano concluso il ritiro spirituale annuale. Secondo i siti della diocesi e del Seminario, una trentina di sacerdoti diocesani hanno preso parte dell’iniziativa promossa dal vescovo Giuseppe Li Shan e organizzata dal suo coadiutore, il vescovo Matteo Zhen Xuebin (anche lui maratoneta di lungo corso). L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è stato quello di accrescere la comunione e la fraternità sacerdotale attraverso l’attività sportiva, infondendo nuovo slancio all’opera pastorale e missionaria. Il benessere fisico e spirituale la crescita integrale dei sacerdoti sono al centro della sollecitudine della diocesi.

Fede in Cina

Dal 7 al 10 luglio si sono svolti gli esercizi spirituali annuali per i sacerdoti, guidati presso il seminario dallo stesso vescovo Li Shan. Durante le meditazioni, il vescovo di Pechino ha esortato tutti i sacerdoti a rimanere fedeli alla propria vocazione sacerdotale perseverando nell’opera missionaria e evangelizzatrice. Diversi sacerdoti diocesano e formatori del Seminario hanno presieduto le meditazioni spirituali incentrate sulla lettura della Sacra Scrittura e volte a ravvivare zelo apostolico e gratitudine per la vocazione sacerdotale ricevuta in dono. Nella cornice della esperienza edificante condivisa durante gli esercizi spirituali sacerdotali, racconta Fides, si colloca anche l’invito a “partecipare secondo le proprie capacità” alla mezza maratona, riconoscendo la rilevanza di curare la propria condizione fisica e puntando l’accento sulla condivisione e la partecipazione più che sulla competizione.