Stop allo spreco di cibo. Gli enti caritativi cureranno il ritiro. La logistica. E la distribuzione. L’ente pubblico può gestire gli sgravi. Collegati alla tassa dei rifiuti. Con i report certificati. “La nostra missione non è solo quella di recuperare il cibo scartato. Ma di educare al consumo giusto. E far sì che tutti abbiano diritto al cibo. E al cibo buono”, spiega Emiliano Manfredonia. Presidente nazionale Acli. In chiusura della prima edizione di EcceDiamo. Il Festival del cibo giusto per tutti. Organizzato dalle Acli. Alla Città dell’Altra Economia di Roma.

Piattaforma-cibo

Nella due giorni del festival, riferisce il Sir, è stata presentata la nuova piattaforma. #TheAvanzers. Un progetto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Sviluppato dalle Acli. Che lo gestiscono come soggetto di intermediazione. Tra i donatori di eccedenze. E coloro che le riceveranno. La nuova piattaforma permette di equilibrare l’offerta e la domanda delle eccedenze. In modo strutturato e collaborativo. Con una completa digitalizzazione del processo. La nuova applicazione è scaricabile anche sul cellulare. E opera contemporaneamente. Sia sul lato dell’ottimizzazione della domanda-offerta di eccedenza. Sia sul fronte della relazione che si instaura nel processo donativo. Tra mondo profit. Terzo settore. Istituzioni.

Sgravio fiscale

Le imprese che donano eccedenze potranno ottenere uno sgravio fiscale. In base alla legge 166 del 2016, che sarà deciso dalle amministrazioni comunali che abbracceranno il progetto. La piattaforma online funzionerà così. Le aziende segnalano le donazioni. Tramite piattaforma. Indicando tipologia di prodotto. Quantità. E richieste specifiche di ritiro. Gli operatori “The Avanzers” si occupano dell’assegnazione delle donazioni. E dell’organizzazione dei ritiri. Nel pieno rispetto delle normative. E dei requisiti richiesti.

