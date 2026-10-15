“Ciao Papa”: lettere, fiori e disegni dei bambini per Leone

Disegni, fiori e lettere di pronta guarigione per Papa Leone da parte dei bambini. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, mentre la sua degenza è accompagnata dalle preghiere, il Santo Padre riceve l’affetto dei più piccoli. “In questa messa ancora una volta affidiamo al Signore il nostro caro Santo Padre che è qui ricoverato da qualche giorno nel nostro policlinico. Preghiamo perché possa vivere questo tempo nella serenità e nella fiducia sostenuto dalla competenza e dalla dedizione di quanti si prendono cura di lui”, ha detto il cappellano don Nunzio Currao nella messa di mezzogiorno.

Lettere, fiori e disegni

“Ciao Papa fatti curare dal mio papà e.. dalla mia mamma” con tanti cuori. Oppure, “Papa ti aspettiamo quando starai meglio vieni da noi!” firmato con le impronte di tante piccole mani colorate. Sono alcuni dei disegni lasciati sotto la grande statua di San Giovanni Paolo II che ‘veglia’ i malati sul piazzale del policlinico Agostino Gemelli in mezzo a picoli mazzi di fiori, ceri ed anche ritratti, tutti indirizzati al paziente illustre Leone mentre altre lettere di bambini, piccoli degenti del nosocomio romano, vengono consegnate a mano ai gendarmi di guardia.

L’affetto e la preghiera

Al terzo giorno di ricovero di papa Prevost al Gemelli, non cessano l’affetto e la preghiera nei confronti del Pontefice che si è scoperto improvvisamente fragile e che non ha esitato un attimo a sottoporsi ad un intervento chirurgico lampo nel tentativo di salvare un’agenda zeppa di impegni internazionali. Ma come era accaduto appena un anno e mezzo fa con Francesco, anche una personalità così illustre e solo apparentemente potente come un Pontefice, si trova a condividere il destino incerto di tanti altri malati che forse ora lo vedono anche più vicino e più umano. Tra questi, innanzitutto i bambini che al Gemelli frequentano anche una scuola dell’infanzia nel caso debbano affrontare lunghe cure come succede ai piccoli degenti della pediatria oncologica che si trova proprio sullo stesso piano riservato a Leone, il decimo. “In questa messa ancora una volta affidiamo al Signore il nostro caro Santo Padre che è qui ricoverato da qualche giorno nel nostro policlinico. Preghiamo perché possa vivere questo tempo nella serenità e nella fiducia sostenuto dalla competenza e dalla dedizione di quanti si prendono cura di lui”, ha detto il cappellano don Nunzio Currao nella messa di mezzodì interpretando il sentimento comune nell’ospedale.

Fonte Ansa