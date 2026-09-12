I vescovi ordinati nell’ultimo anno hanno partecipato ai corsi di formazione missionaria alla Pontificia Università Urbaniana. Numerosi, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, gli interventi connessi alle problematiche della formazione sacerdotale. Il cardinale You Heung Sik ha aperto il proprio intervento ricordando i suoi anni da giovane vescovo a Daejeon, in Corea del Sud. Papa Giovanni Paolo II lo aveva nominato coadiutore nel 2003. Trovandosi davanti a “situazioni a me sconosciute, a volte dolorose e delicate”, il porporato si è dato tre priorità che ancora oggi lo guidano. “L’essere, non il fare”, cioè vivere ogni giorno “la mia vocazione di cristiano, di discepolo di Gesù”. “Puntare ai rapporti» con i collaboratori, i sacerdoti e gli altri vescovi più che alle attività, perché questo “spalanca le porte per ciò che più conta: fare l’esperienza del Regno di Dio“. E “puntare lo sguardo sull’unico Maestro: il Crocifisso Risorto”. Senza questo radicamento nel Vangelo, “tutto il resto, e anche il meraviglioso programma di una Chiesa sinodale e missionaria, rischia di rimanere ‘bla bla’. Parole, programmi e attività che non cambiano il cuore delle persone e la vita delle comunità“.

Vocazione missionaria

Il cardinale Lazarus You Heung-sik è da quattro anni il prefetto del Dicastero per il clero. Alla Pontificia Università Urbaniana si è soffermato sulla sinodalità. Ricordando che la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis del 2016 insiste già sulla “dimensione comunitaria” della formazione. E che la vita comune in seminario e “la comunione presbiterale” costituiscono, insieme alla spiritualità, “il campo d’allenamento per diventare ogni giorno più discepoli missionari, servi dei propri fratelli e sorelle, andando oltre i rischi dell’individualismo e del clericalismo”. Questo orientamento è stato portato avanti dal Sinodo sulla sinodalità. Il cui documento finale ha chiesto che la formazione dei candidati venga configurata “in stile sinodale”. Ciò richiede, tra l’altro, una presenza significativa di figure femminili. Un inserimento nella vita quotidiana delle comunità. L’educazione a collaborare con tutti nella Chiesa. La formazione al discernimento ecclesiale e la passione per la missio ad gentes