La Chiesa si allarga. Aumenta il numero dei cattolici nel mondo e torna a crescere, sia pure lievemente, quello dei sacerdoti. Prosegue invece la diminuzione delle religiose e dei seminaristi maggiori, mentre si rafforza l’apporto dei missionari laici e dei catechisti. Sono alcuni dei dati che emergono dal dossier sulle statistiche della Chiesa cattolica redatto dall’Agenzia Fides. Dietro i dati globali si delineano situazioni diverse nei cinque continenti. L’Africa registra il maggiore incremento dei battezzati ed è l’unico continente in cui aumentano sia le religiose sia i seminaristi maggiori. Il dossier, curato da Luca Mainoldi, raccoglie e analizza dati tratti dall’ultimo “Annuario Statistico della Chiesa”, pubblicato quest’anno, e offre un quadro della presenza cattolica, delle strutture pastorali e delle attività educative, sanitarie e assistenziali. I dati sulla popolazione e sui battezzati sono riferiti al 30 giugno 2024; gli altri al 31 dicembre dello stesso anno. Le variazioni indicano il confronto con la precedente rilevazione, relativa al 2023. Al 30 giugno 2024, la popolazione censita dall’Annuario contava 7.995.573.000 persone. I cattolici erano 1.422.144.000, con un aumento di 16.690.000 rispetto all’anno precedente. La loro percentuale in seno alla popolazione globale rimane pari al 17,8%. L’incremento dei battezzati interessa tutti i continenti. La crescita più consistente si registra in Africa, con 7.580.000 cattolici in più, seguita dall’America (+6.992.000), dall’Asia (+968.000), dall’Europa (+911.000) e dall’Oceania (+239.000). In Europa si conferma dunque l’aumento già emerso nella precedente rilevazione. L’America rimane il continente con il maggior numero di cattolici. 678.869.000, pari al 64% della sua popolazione. In Africa i battezzati sono 288.312.000, un numero superiore a quello dell’Europa, dove se ne contano 287.240.000. Seguono l’Asia, con 156.166.000 cattolici, e l’Oceania, con 11.557.000. La quota dei cattolici sulla popolazione dei singoli continenti è del 19,9% in Africa, del 39,7% in Europa, del 3,3% in Asia e del 25,9% in Oceania.

Chiesa in cifre

Per la prima volta in cinque anni, secondo il dossier, il numero complessivo dei sacerdoti torna ad aumentare: sono 407.421, ossia 425 in più rispetto alla precedente rilevazione. Il saldo positivo nasce dall’aumento in Africa (+1.676), in Asia (+1.065) e in America (+199), che compensa le diminuzioni in Europa (-2.483) e in Oceania (-32). L’America passa così dal calo registrato nell’anno precedente a un incremento. I sacerdoti diocesani raggiungono quota 279.238 (+496), mentre i sacerdoti religiosi scendono a 128.183 (-71). Nonostante il lieve aumento complessivo del clero, cresce anche il numero medio dei cattolici per sacerdote, che passa a 3.491, con 38 fedeli in più rispetto alla rilevazione precedente. Questo rapporto aumenta in America, Europa e Oceania, mentre diminuisce in Africa e Asia. I vescovi sono 5.525, con un incremento di 95 unità: 4.365 diocesani e 1.160 religiosi. Prosegue anche la crescita dei diaconi permanenti, che raggiungono quota 52.102 (+669), grazie soprattutto agli aumenti in America (+424) e in Europa (+236). Le religiose nel mondo sono 580.131, con una diminuzione di 9.292 rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. L’Africa è l’unico continente a registrare un aumento (+2.190). Le diminuzioni interessano l’Europa (-6.473), l’America (-4.432), l’Asia (-320) e l’Oceania (-257). I religiosi non sacerdoti sono invece 48.511 (-237): aumentano in Africa e Asia, diminuiscono negli altri continenti. Si riduce anche il numero dei seminaristi maggiori, diocesani e religiosi: dai 106.495 della precedente rilevazione si passa a 103.604, con un calo di 2.891. L’aumento riguarda soltanto l’Africa (+786), dove si contano 35.710 seminaristi maggiori. La diminuzione più consistente si registra in Asia (-2.733), seguita dall’Europa (-701), dall’America (-227) e dall’Oceania (-16).