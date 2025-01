Ecco come comunica la Chiesa. I seminaristi sono presenti sui social media? Su quali piattaforme? È cambiato tale rapporto dopo l’ingresso in Seminario e durante gli anni di formazione vocazionale? In quali forme e con quali modalità abitano l’ambiente digitale? Pensano che possano essere strumenti utili alla pastorale nei loro futuri impegni ecclesiali? Sono le domande sulle quali ha indagato il volume “La Comunicazione della Chiesa che verrà. Indagine su giovani seminaristi e social media”, del giornalista Fabio Bolzetta (2025, Tau editrice), con la prefazione di don Michele Gianola, sottosegretario e direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della CEI, che verrà presentato lunedì 13 gennaio alle ore 18, a Roma, presso la Libreria Paoline International di via del Mascherino. Interverranno monsignor Stefano Manetti, presidente Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata (Cei), per i saluti iniziali, e don Paolo Padrini, direttore Ufficio Comunicazioni Sociali-Diocesi di Tortona, che introdurrà l’evento. Le relazioni saranno affidate alla professoressa Cecilia Costa, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Roma Tre. Professor Don Mario Óscar Llanos, docente di Pedagogia e pastorale vocazionale presso l’Università Pontificia Salesiana. Fabio Bolzetta, autore e presidente Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) che presenterà i risultati dell’indagine nazionale. A moderare l’incontro Barbara Castelli, giornalista del Dicastero per la Comunicazione.

Chiesa social

Il libro è il frutto di una ricerca di dottorato triennale, che ha appunto indagato il rapporto tra i seminaristi in Italia e i social media. L’indagine è stata condotta sotto la responsabilità scientifica della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, promossa dall’Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa). Grazie alla disponibilità dei seminaristi e dei rettori dei seminari maggiori d’Italia. In collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale delle Vocazioni e l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Il testo presenta, al suo interno, più argomenti tutti interconnessi. Lo stato della questione del rapporto dei giovani con i social media e dei pro e contro di tale relazione. La ricostruzione del cammino della presenza della Chiesa italiana nell’ambiente digitale dagli anni precedenti il 2000 sino ad oggi. Le nuove tecnologie e la pastorale durante il lockdown. Un focus sulla formazione nei seminari. Una fotografia aggiornata e, a tratti inedita, dei seminaristi in Italia. E i risultati della ricerca. Questo ne fa, dunque, un volume utile per formatori, educatori, docenti, giornalisti e comunicatori e per guardare al volto della comunicazione della Chiesa che verrà. Fabio Bolzetta (Como, 1979). Giornalista inviato di TV2000. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione sociale presso l’Università Pontificia Salesiana. Docente a contratto di “Diritto della Comunicazione” e del “Laboratorio di Giornalismo televisivo” presso l’Università Lumsa di Roma. È presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa), impegnato, a livello nazionale, nella promozione di iniziative di formazione verso l’uso consapevole degli strumenti del digitale, per la tutela delle nuove generazioni e a servizio delle comunità sul territorio.