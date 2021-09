I vescovi della Colombia in soccorso della popolazione. Nel “servizio alla verità e alla riconciliazione”. Il segretariato nazionale della Pastorale sociale collabora con la Caritas. Per la celebrazione della annuale “Settimana per la Pace”. Il motto è “La verità che possiamo”. Ed è, spiega l’agenzia missionaria vaticana Fides, un momento per incontrarsi nelle comunità. Per parlare. Ascoltarsi. E dialogare. Sulle questioni comuni che incidono sulla costruzione della pace nel paese. I vescovi della Colombia coinvolgono molte istituzioni. A tutti i livelli della società. Del mondo accademico. Delle scuole. Dei quartieri. Delle parrocchie. In pratica di tutti i settori sociali. Per riflettere su che tipo di verità può aiutare la Colombia a crescere. Nella solidarietà. Nella riconciliazione. E nella capacità di incontro.

Per la pace in Colombia

I vescovi colombiani spronano i cittadini ad assumere un ruolo di primo piano. Nella costruzione di una cultura per la pace. Attraverso la “verità” è possibile andare verso la pace. Numerose attività si svolgeranno durante questa Settimana. Per evidenziare il lavoro di tante persone e comunità. Solo coloro che quotidianamente si impegnano nei loro territori per la pace. La Settimana per la Pace, si celebra in Colombia tra il 5 e il 12 settembre 2021. Come di consueto a settembre, il Mese della Pace. Un evento realizzato in cooperazione tra più organizzazioni. Tra cui la Pontificia Universidad Javeriana. Red Pro de Paz. Justicia Especial para la Paz.

