Un'importante iniziativa in occasione della solennità di San Giovanni Bosco

A Chieri itinerari per scoprire i luoghi di don Bosco. In occasione della solennità di San Giovanni Bosco, che si celebra domani, un’importane iniziativa aggi a Chieri (in provincia di Torino). Nella città che ebbe un ruolo importante nella formazione del Santo sociale, saranno aperti al pubblico i luoghi più significativi nella vita del Santo sociale. Cioè quelli frequentati dal giovane Giovanni Bosco nei dieci anni di studio, di lavoro e di esperienze che formarono la sua straordinaria personalità.

Itinerari di don Bosco

Il comune di Chieri proporrà l’itinerario che si snoda lungo le vie del centro storico. E, grazie a una serie di paline informative, racconta episodi e persone che ebbero un ruolo importante nella vita del Santo sociale. Sarà un modo per approfondire la conoscenza di un protagonista dell’Ottocento piemontese. Ma anche per capire meglio il periodo storico e il contesto in cui visse.

Programma

Oggi alle 11 sarà celebrata una Messa solenne nel cortile dell’Istituto salesiano San Luigi, in via Vittorio Emanuele II 80. Mentre dalle 15 alle 17 i volontari accoglieranno coloro che vorranno approfondire la figura del fondatore dei Salesiani al Centro visite Don Bosco-Seminario in via San Filippo 2. Al Caffé Pianta di via Palazzo di Città 1. All’Istituto Santa Teresa di via Palazzo di Città 5. E alla Società dell’Allegria di piazza Cavour.

